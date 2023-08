Ernie Clement (28) et Davis Schneider (36)

(Toronto) Un mois d’août moyen marqué par des contre-performances et une glissade au classement s’est terminé par une victoire par blanchissage des Blue Jays de Toronto, mercredi.

Gregory Strong La Presse Canadienne

La victoire de 7-0 contre les Nationals de Washington a laissé les Blue Jays sur une bonne note avant leur congé de jeudi, à l’aube d’un voyage de six matchs à l’étranger qui s’amorcera au Colorado, vendredi.

Le premier duel contre les Rockies marque l’arrivée du baseball du mois de septembre. Les Torontois sauront rapidement s’ils ont ce qu’il faut pour atteindre les séries.

« Si nous mettons tout en place ensemble, je ne pense pas qu’il y ait une meilleure équipe dans le Baseball majeur, a déclaré le partant des Blue Jays, Chris Bassitt (13-7), qui a blanchi ses adversaires pendant huit manches. C’est simplement une question de tout mettre en place au bon moment. »

Les Blue Jays ont présenté un dossier de 14-13 en août et ils montrent maintenant une fiche de 73-61 cette saison. Il ne reste que 28 parties à disputer.

La bonne nouvelle pour eux pour les Blue Jays s’avère le calendrier plus facile qui pointe à l’horizon.

La formation torontoise jouera une série de trois matchs contre les Rockies, les Athletics d’Oakland et les Royals de Kansas City – trois équipes au dernier rang de leur section – avant de disputer une série de quatre duels contre les Rangers du Texas.

Les Rangers sont une des trois équipes que les Blue Jays pourchassent dans la course aux séries de l’Américaine.

Les Blue Jays ont amorcé la journée avec un retard de trois matchs et demi derrière les Rangers, les Astros de Houston et les Mariners de Seattle, qui se retrouvaient à égalité au sommet de la section Ouest et pour les deux dernières places donnant accès aux éliminatoires.

« Nous savons que notre meilleur baseball n’a pas encore été joué de façon constante, a indiqué le gérant des Blue Jays, John Schneider. J’ai aimé la façon dont les joueurs ont compétitionné pendant cette série. Ils devront tout donner pour le reste de la saison. »

Bassitt a accordé seulement trois coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré trois frappeurs sur des prises.

Kirk a touché deux fois le marbre et a cogné trois des 12 coups sûrs des Blue Jays. Santiago Espinal a produit deux points et Davis Schneider en a marqué deux.

Le gérant des Torontois a qualifié le match de « complet ».

« Ça a commencé au monticule avec Chris, qui a été fantastique, a dit Schneider. Nous avons été bons en défensive et nous avons frappé des coups sûrs. Ça a l’air facile, mais il y a eu de bonnes apparitions au bâton de haut en bas de notre ordre des frappeurs. Nous avons tout réussi de belle façon aujourd’hui. »

Il s’agissait de la 13e victoire par jeu blanc des Blue Jays cette saison. Ils ont porté à 28-15 leur fiche lors des parties interligues, la meilleure du Baseball majeur.

Patrick Corbin (9-12) a accordé un but sur balles à Schneider en première manche, puis un simple à Vladimir Guerrero fils. Ils ont réussi un double vol, puis ont marqué sur un double de Kirk.

Kirk a frappé un autre double en quatrième, quand les Blue Jays ont marqué deux autres points. Il a atteint le troisième coussin sur un simple d’Ernie Clement, puis a marqué sur un simple d’Espinal. Cavan Biggio a ensuite permis à Clement de filer au marbre grâce à un ballon-sacrifice.

Corbin a permis six points mérités, 10 coups sûrs et un but sur balles en cinq manches de travail.

« Dans l’ensemble, ça a simplement été une journée difficile pour chacun de nous », a observé Corbin.

Jay Jackson a provoqué les trois derniers retraits.

Bassitt mène les Majeures avec huit départs d’au moins six manches lancées sans donner un point cette saison. Roger Clemens a établi le record d’équipe en 1997, avec neuf matchs.