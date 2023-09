(Denver) Malgré un excellent départ, les Blue Jays de Toronto ont échappé une avance de cinq points, samedi. Brenton Doyle a fait la différence avec un triple de trois points en cinquième et les Rockies du Colorado l’ont emporté 8-7.

La Presse Canadienne

Doyle s’est présenté à la plaque avec les buts remplis et deux retraits. Sa frappe au champ droit a permis à Brendan Rodgers, Sean Bouchard et Elehuris Montero de marquer. Les Rockies prenaient ainsi les devants pour la première fois du match.

« Ils me proposaient beaucoup de lancers à basse vitesse et j’ai touché une bonne balle rapide dans la zone des prises, c’est ce que je cherchais, s’est félicité Doyle, qui a été retiré sur des prises avec les buts remplis en deuxième. Je savais que je ne pouvais pas laisser la situation se reproduire à nouveau. »

Justin Lawrence s’est amené sur la butte en neuvième pour fermer les livres, mais il a plutôt redonné espoir aux Jays. Il a concédé un double productif à Davis Schneider, qui a croisé le marbre après un mauvais lancer du releveur.

Tyler Kinley a ensuite réalisé le dernier retrait pour signer son premier sauvetage de la saison.

Les Blue Jays glissent à 1,5 match des Rangers du Texas et de la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans la Ligue américaine.

Yusei Kikuchi (9-5) était sur la butte pour les Blue Jays en début de rencontre. Il a alloué six points, mais seulement deux mérités, six coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches et deux tiers tout en effectuant six retraits sur des prises.

Les quatre points non mérités des Rockies à ses dépens sont survenus à la suite des erreurs d’Ernie Clement.

Le joueur d’arrêt-court a permis à Nolan Jones de se rendre au premier but en deuxième avant qu’un simple de Charlie Blackmon ne le pousse vers le marbre en compagnie de Bouchard.

En quatrième, c’était au tour de Bouchard d’être sauf au premier coussin après une erreur de Clement. Encore une fois, cette maladresse a donné deux points aux favoris locaux en vertu d’un double d’Ezequiel Tovar.

Les Blue Jays avaient pourtant bien commencé le match avec quatre points dès la manche initiale. La formation torontoise s’est inscrite au tableau lors des deux premières manches, comme elle l’avait fait au cours des six dernières la veille contre la même équipe.

Ty Blach (2-1) amorçait un huitième match au monticule cette saison et seulement un neuvième depuis le 10 septembre 2019. Après avoir forcé Vladimir Guerrero fils à frapper dans un double jeu en première, il a concédé cinq simples consécutifs pour permettre aux Blue Jays de se forger une avance de quatre points.

« Il veut faire la différence pendant que quelques réguliers sont à l’écart, a dit le gérant des Blue Jays, John Schneider, à propos de Guerrero fils. Ça revient toujours à s’élancer sur le bon lancer. »

S’il a donné un circuit en solo à Kevin Kiermaier en début de deuxième, Blach n’a plus accordé de point cours des quatre rondes suivantes, de sorte qu’il a mérité sa deuxième victoire de la campagne.

« Quand j’étais plus jeune, ça m’aurait probablement affecté différemment, a concédé Blach. J’aurais probablement été plus frustré. J’ai simplement essayé de garder l’équipe dans le match le plus longtemps que je pouvais, et [mes coéquipiers] ont fait du bon travail pour venir de l’arrière. »

Pour l’ensemble du match, il a alloué cinq points, neuf frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en six manches au monticule.