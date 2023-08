(New York) Le releveur des Padres de San Diego Robert Suarez a été suspendu pour 10 parties par le Baseball majeur, devenant le sixième lanceur depuis juin 2021 à être pénalisé pour avoir utilisé une substance collante interdite.

Associated Press

La suspension de Suarez a été annoncée vendredi. Suarez a immédiatement porté sa cause en appel et il ne purgera pas sa suspension tant que le dossier n’est pas réglé.

Suarez a été expulsé mercredi lors de la huitième manche du match entre les Padres et les Marlins de Miami. Les arbitres ont pris cette décision après avoir trouvé une substance collante sur le poignet gauche du lanceur. Suarez a affirmé qu’il s’agissait simplement d’écran solaire.

Le Baseball majeur a décidé d’être plus strict contre l’utilisation de substances interdites depuis juin 2021. Trois autres lanceurs ont été suspendus pour cette raison précédemment cette saison : Max Scherzer et Drew Smith, tous deux des Mets de New York, et Domingo German, des Yankees de New York.