(Los Angeles) Shohei Ohtani a frappé un grand chelem, vendredi, dans une défaite de 9-6 des Angels de Los Angeles face les Rays de Tampa Bay.

La Presse Canadienne

Le Japonais a cogné son 43e circuit de la saison dès la deuxième manche pour donner quatre points d’avance aux favoris locaux. Il est au premier rang du baseball majeur à ce chapitre, à égalité avec le joueur de premier but des Braves d’Atlanta Matt Olson.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Shohei Ohtani

Cette avance a été complètement effacée en cinquième et les deux équipes se sont échangé un point en septième. Des simples de Luke Raley, Josh Lowe et Rene Pinto ont toutefois placé les Rays devant par trois points en début de 10e et les Angels ont été incapables de répliquer.

Les Angels ont réussi un triple jeu en début de neuvième.

Avec des coureurs aux premier et troisième buts, Harold Ramirez a frappé un roulant en direction de Luis Rengifo. Le joueur d’arrêt-court a fait un court relais Brandon Drury, au deuxième, pour retirer Randy Arozarena. Drury a ensuite lancé la balle à Nolan Schanuel, au premier.

Installé au troisième, Yandy Diaz a attendu que Drury lance au premier pour amorcer sa course vers le marbre. Un lancer parfait de Schanuel vers le receveur Logan O’Hoppe a toutefois contrecarré ses plans.

Il s’agissait d’un premier triple jeu en 26 ans pour les Angels, le dernier étant survenu le 5 juillet 1997 contre les Mariners de Seattle. Le club de la Californie en compte sept dans son histoire.

Les deux partants ont connu de courtes sorties. Erasmo Ramirez a permis cinq points, autant de coups sûrs et un but sur balles en seulement trois manches et un tiers de travail pour les. Tyler Anderson a quant à lui alloué cinq points, six frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en quatre manches.

La victoire est allée au dossier de Pete Fairbanks (1-4), tandis que Carlos Estevez (5-4) a subi la défaite.