Fred McGriff et Scott Rolen

Scott Rolen et Fred McGriff intronisés au Temple de la renommée

(Cooperstown) Le plus grand moment de la carrière de 17 ans de Scott Rolen n’est pas survenu lors de la conquête de la Série mondiale de 2006 avec les Cardinals de St. Louis ou lors de sa première saison complète dans les Majeures en 1997, avec les Phillies de Philadelphie, quand il a été nommé de façon unanime la recrue de l’année dans la Nationale.

Pour Rolen, un des deux joueurs intronisés au Temple de la renommée du baseball, dimanche, cet honneur était réservé à un moment inattendu avec ses parents, après avoir été rappelé pour disputer son premier match dans les Majeures, en 1996.

« Voir ma mère et mon père marcher vers leur siège de ma position au troisième coussin a représenté un sentiment inégalé lors de mes 17 années professionnelles », a déclaré Rolen lors de son discours de 16 minutes.

Six tentatives ont été nécessaires, mais les parents de Rolen, Ed et Linda, ont finalement pu voir leur fils obtenir sa plaque en bronze au Temple de la renommée. Il a été accompagné de Fred McGriff, qui a été élu de façon unanime par les membres du Comité de l’ère contemporaine en décembre, après avoir raté sa dernière chance auprès du scrutin des journalistes en 2020.

Rolen fut le seul joueur à recevoir plus de 75 % des votes nécessaires pour être intronisé. Il a reçu 297 votes (76,3 %) de la part de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA), en janvier. L’année précédente, il avait obtenu 63,2 % des votes.

« Je suis reconnaissant de ce grand geste, a dit Rolen. À aucun point de ma vie je me suis dit que je serais debout sur cette scène. »

Rolen, un athlète de plusieurs sports à l’école secondaire en Indiana, a reçu une offre pour jouer au basketball en première division universitaire avant que les Phillies le sélectionnent directement de son école lors de la deuxième ronde du repêchage de 1993.

Le joueur de troisième but a passé six de ses 17 saisons avec les Cardinals, avec qui il s’est mérité quatre de ses sept sélections au match des étoiles et trois de ses huit Gants d’or.

Rolen a maintenu une moyenne de ,281 avec 316 circuits et 1287 points produits en 2038 matchs. Il a présenté une moyenne de ,421 lors de la Série mondiale de 2006, la meilleure de son équipe, aidant les Cardinals à vaincre les Tigers de Detroit en cinq affrontements.

Rolen a donné du crédit à ses parents pour les valeurs qu’ils lui ont inculquées.

« Je n’ai pas été élevé pour être un joueur du Baseball majeur, a-t-il exprimé. J’ai été élevé pour être honnête, pour travailler fort, pour être responsable de mes paroles et de mes actes, et pour traiter les gens avec gentillesse et avec respect. »

McGriff, qui a rejoint Rolen sur la scène, s’est assuré de serrer la main de pratiquement tous les 50 membres du Temple de la renommée qui l’ont accueilli.

« Je suis humble et honoré d’être devant vous et de maintenant faire partie de cette fraternité, a affirmé McGriff lors de son discours de 20 minutes. Quand ta carrière est validée par d’anciens joueurs et d’anciens dirigeants qui t’ont vu jouer, on ne peut demander mieux. »

Le longiligne joueur de premier but a été sélectionné au neuvième tour par les Yankees de New York lors du repêchage de 1981.

McGriff a montré une moyenne au bâton de ,284 avec 493 circuits et 1550 points produits en 2460 matchs étalés sur 19 saisons dans les Majeures. Il a porté les couleurs de six formations, il a été sélectionné cinq fois au match des étoiles et il a aidé les Braves d’Atlanta à remporter la Série mondiale en 1995.

Les joueurs du scrutin des chroniqueurs à être arrivés à court cette année incluent Todd Helton (72,2 %), Billy Wagner (68,1 %), Andruw Jones (58,1 %), Gary Sheffield (55 %), Carlos Beltrán (46,5 %), Jeff Kent (46,5 %), Alex Rodriguez (35,7 %), Manny Ramirez (33,2 %), Omar Vizquel (19,5 %), Andy Pettitte (17 %), Bobby Abreu (15,4 %), Jimmy Rollins (12,9 %), Mark Buehrle (10,8 %), Francisco Rodriguez (10,8 %) et Torii Hunter (6,9 %).

Trois autres personnes ont été honorées pendant le week-end du Temple de la renommée. L’ancien lanceur des Dodgers de Los Angeles Carl Erskine a reçu le trophée Buck O’Neil pour ses réalisations pendant sa vie. Le journaliste de longue date des Tigers John Lowe a mis la main sur le trophée d’excellence de la BBWAA pour sa carrière alors que le descripteur des Cubs de Chicago à la radio Pat Hughes a obtenu le trophée Ford C. Frick.