PHOTO JULIO CORTEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

De la façon dont les Rangers du Texas frappent cette saison, cela pourrait prendre plus que la perte de Jacob deGrom pour les déloger du premier rang.

Noah Trister Associated Press

DeGrom ratera le reste de la saison après avoir subi une reconstruction ligamentaire du coude, mais les Rangers mènent toujours la section Ouest de l’Américaine par 5,5 matchs devant les Astros de Houston et 6 matchs devant les Angels de Los Angeles. Ils mènent les Majeures avec 458 points marqués – près de six par match – et le meilleur différentiel de points.

Lorsqu’il a été en santé, Corey Seager a été excellent. Il frappe pour ,349 avec 10 circuits et 46 points produits en 46 matchs. Marcus Semien affiche une moyenne de ,278 avec 10 circuits aussi et les Rangers ont obtenu la contribution remarquable de deux joueurs de 24 ans : Ezequiel Duran frappe pour ,312, tandis que Leody Taveras a une moyenne de ,298.

Les Rangers n’ont obtenu que six départs de la part du souvent blessé deGrom, mais la rotation n’est pas en ruines sans lui. Nathan Eovaldi, Jon Gray et Dane Dunning ont tous des moyennes de points mérités inférieures à 3,00.

Même s’ils ont perdu deux des trois matchs du week-end au Yankee Stadium, la série était très serrée et aurait pu aller d’un côté comme de l’autre. Les Rangers ont gagné 4-2 en 10 manches avant de subir des revers de 1-0 et 5-3, les Yankees marquant trois points en fin de huitième dans le dernier match.

L’Ouest de l’Américaine a surtout appartenu aux Astros depuis quelques années, mais la formation de Houston connaît un creux de vague, ayant perdu sept de ses 10 dernières sorties. Les Angels ont attiré l’attention avec leur écrasante victoire de 25-1 contre les Rockies du Colorado samedi, mais ils ont perdu deux des trois rencontres au Coors Field.

Autre surprise, dans la Nationale cette fois : les Marlins de Miami qui se retrouvent 11 matchs au-dessus de ,500.

Bien que toute l’attention soit tournée vers Luis Arraez et sa moyenne de ,399, la recrue Eury Perez s’est avérée tout ce dont les Marlins avaient besoin au monticule.

Perez a retiré neuf frappeurs sur des prises en six manches dans un gain de 2-0 contre les Pirates de Pittsburgh, dimanche. Le droitier de six pieds huit a maintenant une fiche de 5-1 et une m. p. m. de 1,34. Il n’a pas accordé de point à ses 21 dernières manches.

Le voltigeur des Diamondbacks de l’Arizona Corbin Carroll a une longueur d’avance sur Perez dans la course à la recrue par excellence, mais ce dernier pourrait par contre jouer un grand rôle dans la course aux séries des Marlins.