Les Tigers de Detroit ont une fiche de 25-26 et n’ont pas franchi une seule fois jusqu’ici cette saison le seuil de ,500. Et ils n’accusent qu’un seul match de retard sur les meneurs de leur section.

Noah Trister Associated Press

Les Cubs de Chicago ont le pire dossier de la Ligue nationale, mais ne sont qu’à quatre matchs et demi d’une place en séries éliminatoires.

À l’approche du’Memorial Day’aux États-Unis, certaines des pires équipes des Ligues majeures peuvent encore rêver de participer à la classique automnale. En fait, FanGraphs précise que seuls cinq clubs du Baseball majeur ont moins de 5 % des chances de participer aux séries éliminatoires : les Royals de Kansas City, les Athletics d’Oakland, les Nationals de Washington, les Reds de Cincinnati et les Rockies du Colorado. Et même les Reds sont à seulement quatre matchs du premier rang de la section Centrale de la Ligue nationale.

En date du 29 mai l’an dernier, pas moins de 11 équipes avaient moins de 5 % des chances d’accéder aux séries d’après-saison.

Plusieurs facteurs expliquent la situation actuelle.

Tout d’abord, les équipes les plus moches sont vraiment très, très moches, Les Athletics ont un dossier de 10-45 et ils pourraient de toute évidence menacer le record moderne de 120 défaites réalisé par les Mets de New York en 1962. Les Royals, présentement à 16-38, sont aussi en très mauvaise posture.

Ça signifie que les autres équipes, qui pourraient être impliquées dans la course aux séries éliminatoires, se partageront plus de victoires entre elles. Les Mariners de Seattle, par exemple, seraient dans le pétrin s’ils ne présentaient pas jusqu’ici une fiche de 7-0 cette saison contre les A’s.

De plus, les clubs médiocres sont tous rassemblés dans les mêmes sections. Les Twins du Minnesota dominent la section Centrale de l’Américaine à 27-26, et ça signifie que même les Tigers, qui ne jouent pas pour ,500, sont toujours dans le coup. Les Guardians de Cleveland (23-29) sont à sept matchs et demi du dernier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées de l’Américaine, mais à seulement trois matchs et demi de la tête de leur section. Et même les White Sox de Chicago sont seulement à six matchs des Twins, malgré le fait qu’ils sont à 11 matchs sous le seuil de la respectabilité (,500).

Le même scénario se produit dans la section Centrale de la Nationale, où cinq matchs et demi séparent les meneurs, les Brewers de Milwaukee (28-25), des derniers, les Cubs.

Bien qu’il faudra de toute évidence une excellente fiche pour espérer décrocher le laissez-passer offert à la troisième équipe repêchée de l’Américaine, la parité est très réelle dans la Nationale. En ce moment, les détenteurs du troisième laissez-passer offert à une équipe repêchée de la Nationale sont les Giants de San Francisco (27-26), et neuf équipes sont à quatre matchs et demi d’eux.