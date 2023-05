(St. Petersburg) Jose Siri, Randy Arozaena et Luke Raley ont frappé des circuits et les Rays de Tampa Bay, en tête des Ligues majeures, ont battu les Blue Jays de Toronto 6-4, lundi soir.

La Presse Canadienne

Les Rays (35-14) sont en tête des Ligues majeures avec 94 circuits.

« Nous avons une équipe qui peut courir, qui peut défendre, qui peut frapper, a expliqué Siri. Peu importe le lanceur en face, nous sommes confiants dans notre capacité à frapper. »

Après que Trevor Kelley ait lancé deux manches sans point concédé, Josh Fleming (1-0) a concédé deux points et cinq coups sûrs en six manches de travail, ce qui a permis aux Rays d’améliorer leur fiche de 22-4 à domicile.

« Ce n’est pas un manque d’effort, a confié le gérant des Blue Jays, John Schneider. Ces gars-là veulent et ils se battent. Si vous regardez la neuvième manche, vous verrez qu’il n’y a pas eu d’abandon. C’est ce qui vous donne beaucoup de confiance pour l’avenir. »

Chris Bassitt (5-3) des Blue Jays a lancé 28 manches de suite sans point concédé avant que les Rays ne marquent trois fois en deuxième manche. Il a accordé six points, dont deux mérités et sept coups sûrs en six manches et un tiers de travail.

« Nous profitons des petites erreurs commises par les autres équipes », a expliqué Siri.

Whit Merrifield et Daulton Varsho ont cogné de longues balles pour les Blue Jays (25-23), qui ont perdu sept de leurs huit derniers matchs et sont à neuf matchs et demi des Rays.

La période sans point de Bassitt est la deuxième plus longue de l’histoire du club, derrière celle de 33 manches de Roger Clemens en 1998. Dave Steib avait réalisé une série de 34 manches en 1988-89.

Les Blue Jays avaient rappelé le Québécois Otto Lopez de leur club-école AAA de Buffalo.

PHOTO JASEN VINLOVE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Otto Ariel Lopez (72) lors d’un précédent rappel avec les Blue Jays

Lopez avait déjà disputé quelques matchs avec les Jays, frappant six simples en neuf présences au bâton en plus de produire trois points.

Le rappel de Lopez avait été rendu nécessaire à la suite de l’inscription de Santiago Espinal sur la liste des blessés pour 10 jours, en raison d’une inflammation à l’ischiojambier droit.