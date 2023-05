Alejandro Kirk et Jorge Mateo

(Toronto) Cedric Mullins a frappé un double bon pour deux points dans une 11e manche de cinq points, et les Orioles de Baltimore ont battu les Blue Jays de Toronto 8 à 3, dimanche.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Mullins a également inscrit un point dans la 10e manche et les Orioles (31-16) ont remporté leur quatrième victoire consécutive. Austin Hays a frappé un simple produisant un point, et Terrin Vavra a ajouté deux autres points en 11e, tandis qu’Adley Rutschman et Anthony Santander ont aussi marqué des points lors de la troisième.

Dean Kremer a concédé neuf coups sûrs et deux buts sur balles, mais a limité les Blue Jays à un seul point, retirant sept frappeurs au bâton pendant cinq manches et un tiers de travail.

Cionel Perez, Mychal Givens, Danny Coulombe, Austin Voth et Mike Baumann sont sortis de l’enclos des Orioles.

Matt Chapman a réussi un circuit et un ballon-sacrifice et les Blue Jays (25-22) ont perdu leur quatrième match de suite. Le simple de Whit Merrifield en 10e manche a permis aux Blue Jays de rester en vie et la recrue Nathan Lukes a réussi son premier coup sûr dans les Majeures, après huit saisons dans les ligues mineures.

Kevin Gausman a accusé deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles, et a retiré quatre frappeurs au bâton en huit manches. Nate Pearson, Yimi Garcia et Anthony Bass ont relevé Gausman. Garcia a concédé la défaite.

Une série de 10 matchs à domicile au Rogers Centre promettait un bon test de début de saison pour les Blue Jays, qui accueillaient les Braves d’Atlanta, et des rivaux de section, les Yankees de New York et les Orioles.

Les Blue Jays ont commencé sur une bonne note avec un balayage en trois matchs des Braves, mais ont ensuite perdu trois de leurs quatre matchs face aux Yankees avant que les Orioles ne les balayent en trois matchs.

Avec une fiche de 4-6 à domicile, les Blue Jays se retrouvent au cinquième rang de la section Est de l’Américaine et se rendent à Tampa Bay lundi pour affronter les Rays, meneurs de la section, dans une série de quatre matchs.