(Toronto) Bo Bichette a frappé un circuit et deux simples d’un point pour aider les Blue Jays de Toronto à balayer les White Sox de Chicago à l’aide d’une victoire de 8-0.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Whit Merrifield a prolongé sa série de matchs avec une présence sur les sentiers à 19 à l’aide d’un coup sûr en quatrième et un simple de deux points en septième dans cette quatrième victoire consécutive des Jays (16-9), dont les trois dernières aux dépens des White Sox.

Merrifield a maintenant atteint les sentiers dans chacun de ses matchs cette saison.

Vladimir Guerrero fils a produit deux points à l’aide d’un double en troisième et Santiago Espinal a ajouté un simple bon pour un point une manche plus tard.

Yusei Kikuchi (4-0) a connu une excellente sortie, retirant huit frappeurs sur des prises et limitant les White Sox à quatre coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers. Les releveurs Erik Swanson, Yimi Garcia et Trevor Richards ont préservé cette victoire.

Michael Kopech (0-3) a subi le revers en accordant quatre points sur six coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches. Il a retiré quatre Jays sur des prises dans cette septième défaite consécutive des White Sox (7-18).

Kikuchi a retiré les deux premiers frappeurs à lui faire face sur des prises avant de profiter de la hardiesse de Luis Robert fils, qui a tenté d’étirer un simple frappé sur la clôture du champ droit en double. Le voltigeur de droite George Springer l’a plutôt épinglé à l’aide d’un relais vif et précis à Bichette.

Ce dernier a ouvert la marque en troisième en poussant Espinal au marbre d’un solide simple à droite. Springer s’est rendu au troisième sur le jeu. Guerrero a suivi avec un double le long de la ligne du premier pour faire 3-0.

Bichette a ajouté son cinquième circuit de la saison le long de la ligne au champ gauche en septième, une claque en solo, au grand plaisir des 35 069 spectateurs au Rogers Centre.

Les Jays pourraient toutefois avoir perdu les services de Springer, qui a été retiré du match à la manche suivante en raison d’une contusion à la main droite. Les premiers examens étaient toutefois négatifs.