(New York) Kevin Gausman a retiré 11 frappeurs en sept manches, Vladimir Guerrero fils et Daulton Varsho ont cogné deux circuits de suite après une erreur de l’arrêt-court recrue Anthony Volpe, et les Blue Jays de Toronto ont battu les Yankees de New York 5-1, dimanche.

Larry Fleisher Associated Press

Les Blue Jays ont remporté 12 de leurs 18 derniers matchs, en plus de vaincre les Yankees deux fois en trois rencontres au Yankee Stadium. Les Yankees ont ainsi perdu leur première série de la saison, eux qui avaient gagné ou divisé leurs six premières séries. Il s’agissait de leur plus longue séquence en début de saison depuis 2003, selon Elias Sports Bureau.

Les Yankees avaient un dossier de 11-0 lorsqu’ils pouvaient perdre une série et il s’agissait de la seule équipe du circuit qui n’en avait pas encore perdu.

Gausman (2-2) s’est bien repris après avoir concédé huit coups sûrs, lundi, alors qu’il n’en a qu’accordé que trois aux Yankees. Il a retiré chaque frappeur des Yankees au moins une fois, à l’exception de DJ LeMahieu et Isiah Kiner-Falefa, en plus de réaliser son deuxième match d’au moins 10 retraits de la saison.

Contre Clarke Schmidt (0-2), Guerrero a cogné une balle de deux points en sixième manche, obtenant ainsi son deuxième circuit de la série. Il a 15 longues balles en carrière contre les Yankees, dont 12 en 34 matchs au Yankee Stadium.

Anthony Rizzo a cogné une longue balle pour les Yankees en neuvième manche, permettant à son équipe d’éviter le blanchissage pour la première fois de la saison.

Schmidt a retiré les 14 premiers frappeurs qu’il a affrontés, avant que Matt Chapman ne cogne un double à sa droite.