Kyle Tucker (30) et Jose Abreu (79)

PHOTO TROY TAORMINA, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Houston) Jake Meyers a frappé un circuit bon pour trois points dans une manche de sept points, et les Astros ont battu Kevin Gausman et les Blue Jays de Toronto 9-2, lundi soir.

Associated Press

Meyers et Corey Julks ont fini la rencontre avec deux coups sûrs et trois points produits pour les Astros, qui ont perdu deux de leurs trois matchs contre les Rangers du Texas la fin de semaine dernière. Cristian Javier (2-0) a lancé cinq manches, pour un seul point encaissé.

« Cela m’a permis de prendre un peu plus confiance et de rester calme, a expliqué Javier à propos de l’avance prise en début de match. Même si j’ai concédé un point, je savais que nous avions encore une bonne avance. »

José Abreu a lancé les Astros en inscrivant un double produisant deux points. Après que Kyle Tucker ait obtenu un but sur balles et que Jeremy Pena ait atteint le but sur une interférence du receveur Danny Jansen, Julks a porté la marque à 4-0 avec un nouveau double de deux points.

Meyers a ensuite frappé sa première longue balle de la saison, mettant fin à une première manche prolifique de sept points.

« C’était fort. Nous n’avions pas eu une première manche comme celle-là depuis longtemps. Nous parlons toujours de les prendre de vitesse tôt et nous l’avons finalement fait. » a confié le gérant des Astros Dusty Baker.

Gausman (1-2) a concédé huit points, dont sept mérités, et sept coups sûrs en quatre manches et 2/3. Il a retiré cinq frappeurs et octroyé deux buts sur balles.

« Il s’est en quelque sorte fait piéger, a déclaré le gérant des Blue Jays, John Schneider. Ils avaient une approche très évidente avec sa balle rapide et sa balle fronde. Ils ne se laissaient pas avoir, donc il s’est fait piéger très tôt. Leur équipe était vraiment en attente d’une zone spécifique, et il a fait quelques erreurs aussi, au milieu de la zone, mais oui, c’était une première inhabituelle pour lui. »

La première manche de sept points a été celle où Gausman a pris le plus de points de toute sa carrière. Dans le même temps, il s’agit de la première manche la plus prolifique pour les Astros depuis août 2020.

Matt Chapman a frappé un circuit pour les Blue Jays dans la deuxième manche, et Santiago Espinal également en huitième manche.