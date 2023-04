(Toronto) Alek Manoah veut commencer à lancer des coups plutôt que de les recevoir.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Manoah a encaissé la défaite lorsque les Blue Jays de Toronto ont été écrasés 8-1 face aux Rays de Tampa Bay, dimanche.

Alek Manoah (1-1) a éprouvé des difficultés pendant quatre manches et deux tirs au monticule, permettant sept points, neuf coups sûrs et quatre buts sur balles.

Après le match, le lanceur de 25 ans a mis la défaite en perspective, disant que la vie peut être plus difficile que de se faire malmener au monticule.

« Je me suis fait battre plusieurs fois, alors de me faire battre sur un terrain de baseball, c’est pire que les autres fois au cours desquelles je me suis fait battre, a mentionné Manoah. Je suis ici en ce moment et je vais continuer à me battre pour m’en sortir. C’est tout ce que je sais faire et c’est ce que l’équipe a besoin de moi. »

La moyenne de points mérités de Manoah a gonflé à 6,98 après la défaite. Il est loin de sa moyenne de 2,23 de l’an dernier, quand il a été sélectionné au match des étoiles et quand il a terminé au troisième rang du scrutin pour le trophée Cy-Young dans l’Américaine.

« Je ne retourne pas à la planche à dessin. Je me sentais très bien sur le monticule, a insisté Manoah. La vélocité de ma balle rapide était très bonne. J’avais le sentiment que quelques-uns de mes tirs étaient très bons. Je dois continuer à donner une chance de gagner à mon équipe et je ne l’ai pas fait aujourd’hui. »

Le circuit de trois points de Christian Bethancourt a mené la charge pour les Rays (14-2), qui détiennent déjà une avance de quatre matchs sur les Blue Jays au sommet de la section Est de l’Américaine.

Josh Lowe a produit trois points pour la troupe floridienne grâce à un simple et un double alors que Vidal Brujan a ajouté un point à la suite d’un simple en neuvième manche.

Shane McClanahan (4-0) a connu un départ de qualité, n’allouant qu’un seul point en six manches de travail pour les Rays.

Colin Poche, Garrett Cleavinger et Jason Adam ont conjugué leurs efforts pour blanchir les Blue Jays (10-6) lors des dernières manches de l’affrontement.

Vladimir Guerrero fils a produit le seul point des Torontois grâce à un simple en première manche. Les Blue Jays n’ont pas réussi à compléter le balayage de cette série de trois duels.

Zach Pop, Tim Mayza, Trevor Richards et Anthony Bass sont venus en relève de Manoah et seul Bass a accordé un point.

Manoah a manqué de contrôle dans ses tirs dès le premier lancer l’après-midi, atteignant le premier frappeur des Rays, Yandy Diaz. Il a ensuite donné un but sur balles à Brandon Lowe, un simple à Harold Ramirez et un but sur balles à Wander Franco pour permettre aux visiteurs d’ouvrir le pointage.

Le partant des Blue Jays s’est ressaisi avec deux retraits sur des prises de suite, mais Josh Lowe a cogné un simple de deux points pour accentuer l’avance à 3-0.

« Je ne pense pas que c’est une question de mécanique, mais plutôt de contrôle. Ça vient et ça part, a observé le gérant des Blue Jays, John Schneider. Une manche de 35 lancers, un frappeur atteint, deux buts sur balles et il s’en est presque sorti. »

Guerrero a répliqué pour les Blue Jays en fin de première ronde, cognant une flèche au champ centre droit pour pousser George Springer au marbre.

Manoah n’a permis aucun point pendant les trois manches suivantes, mais le droitier a offert un but sur balles à Taylor Walls, qui a ensuite croisé la plaque après un double de Josh Lowe.

« Manoah est tellement un bon lanceur, a affirmé le gérant des Rays, Kevin Cash. Quand tu le sors un peu de son synchronisme, tu veux être capable d’en profiter. Nous voulions être gourmands et ne pas seulement obtenir un point. »

Bethancourt a suivi avec son troisième circuit de la saison, portant la marque à 7-1 pour les Rays. Manoah a affronté un autre frappeur avant de céder sa place à Pop.

La relève des Blue Jays n’a alloué aucun point jusqu’en neuvième manche, quand Brujan a cogné un simple dans la gauche qui a donné amplement de temps à Walls pour toucher le marbre.