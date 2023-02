Le commissaire Rob Manfred s’est dit optimiste pour l’avenir de son sport – même s’il pourrait y avoir une période de transition un peu plus difficile à venir.

(Phénix) C’est le début d’un temps nouveau dans les Ligues majeures de baseball – et il pourrait profiter grandement aux marchands de vitesse tels que Trea Turner et Ronald Acuna fils, et nuire au rythme des vétérans lanceurs comme Gerrit Cole et Yu Darvish.

Les coussins seront plus imposants, et les règlements pour épingler un coureur ont été modifiés. L’horloge pour chronométrer le temps entre chaque lancer est finalement arrivée, et les défensives spéciales à l’avant-champ ont été interdites.

Désolé, Shohei Ohtani, tu as mis trop de temps pour effectuer ton lancer. Bryce Harper, retourne dans la zone réservée au frappeur. Xander Bogaerts, tu ne peux pas rester planté là pendant que Mookie Betts est dans la zone réservée au frappeur.

Une seule chose restera identique au passé : tout le monde va essayer de tirer son épingle du jeu, dans l’espoir de profiter des modifications draconiennes apportées aux règlements des Ligues majeures de baseball.

« S’il y a une chose qu’on connaît sur notre industrie, c’est que s’il y a un aspect du jeu où on peut tirer un avantage, alors chaque équipe fera tout en son possible pour l’exploiter à son avantage », a évoqué Chris Antonetti, le président des opérations baseball des Guardians de Cleveland.

Les discussions tournent essentiellement autour de ça ce printemps aux camps d’entraînement des Ligues majeures, après qu’une série de mesures aient été adoptées en septembre dernier dans l’espoir de rendre le sport plus attrayant pour les jeunes – qui se plaignent surtout du manque d’action et de la lenteur du déroulement des matchs.

Au moment où les joueurs se rapportaient à leur camp d’entraînement respectif en Floride et en Arizona en prévision de la prochaine saison, le commissaire Rob Manfred s’est dit optimiste pour l’avenir de son sport – même s’il pourrait y avoir une période de transition un peu plus difficile à venir.

« Je crois que vous serez témoins d’un sport qui se déroule plus rapidement, a noté Manfred. Vous verrez plus de balles en jeu. Vous pourrez observer des joueurs sur le terrain qui évolueront à des positions auxquelles nous avons été habitués dans notre jeunesse. Et je crois vraiment que vous pourrez observer des changements qui rehausseront de toute évidence la qualité du spectacle. »

Cependant, de toutes les modifications qui ont été adoptées, celle relative aux temps d’arrêt risque de faire couler le plus d’encre. Une feinte non réglementaire sera appelée dès qu’un joueur quittera la plaque ou qu’il tentera d’épingler un coureur pour la troisième fois à moins qu’il y ait un retrait, et ce compte sera remis à zéro si un coureur progresse sur les sentiers.

Les tendances des lanceurs en matière de temps d’arrêt – lesquels s’arrangeront pour s’en servir aux moments opportuns, lesquels seront prêts à exploiter le règlement au maximum et lesquels seront prêts à écoper d’une feinte non réglementaire en tentant d’épingler un coureur sur les sentiers – seront scrutées à la loupe au début de la saison, alors que les équipes tenteront de soutirer un avantage compétitif sur les sentiers.

« Ce sera très compétitif, a admis le directeur général des Cubs de Chicago Carter Hawkins. Il faudra donc trouver la meilleure manière de négocier avec ça. Je suis certain qu’il y aura beaucoup du jeu du chat et de la souris, et plusieurs lanceurs se succéderont sur la butte avec des plans de match différents auxquels nous devrons nous adapter, tout comme les coureurs d’ailleurs.

« Ce sera excitant à regarder, et certaines modifications pourraient entraîner des avantages compétitifs », a-t-il conclu.