PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Pittsburgh) Andrew McCutchen est de retour avec les Pirates de Pittsburgh.

Will Graves Associated Press

Une personne bien au fait de l’entente a révélé à The Associated Press que le vétéran voltigeur de centre a signé un contrat d’un an avec l’équipe avec qui il a amorcé sa carrière dans les Majeures.

La source a parlé sous le couvert de l’anonymat, car le contrat sera confirmé lorsque McCutchen aura réussi ses évaluations physiques.

Sélectionné cinq fois au sein de l’équipe d’étoiles, McCutchen revient là où il a été nommé le joueur le plus utile de la Nationale, en 2013. Il a agi à titre de pièce maîtresse de la renaissance du baseball à Pittsburgh il y a une décennie.

McCutchen a aidé les Pirates à participer aux séries lors de trois saisons consécutives, de 2013 à 2015, après deux décennies de défaites. Il a été échangé aux Giants de San Francisco en janvier 2018.

McCutchen a passé les neuf premières saisons de sa carrière avec les Pirates et il est encore propriétaire d’une résidence dans la région de Pittsburgh. À la suite de sa transaction aux Giants, il a porté les couleurs des Yankees de New York (2018), des Phillies de Philadelphie (de 2019 à 2021) et des Brewers de Milwaukee (2022).

McCutchen a montré une moyenne au bâton de ,237 avec 17 circuits et 69 points produits avec les Brewers lors de la dernière campagne.

Lors de son premier passage avec les Pirates, McCutchen a présenté une moyenne au bâton de ,291 avec 203 longues balles, 725 points produits et 171 buts volés. Il a gagné le titre de joueur le plus utile après avoir maintenu une moyenne au bâton de ,317 avec 21 circuits et 84 points produits.