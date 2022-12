(New York) Kodai Senga n’a pratiquement pas hésité lorsqu’il s’est fait questionner à savoir contre quelle équipe il avait hâte de lancer pour les Mets de New York.

Larry Fleisher Associated Press

« Les Phillies de Philadelphie », a dit le Japonais.

Les Mets sont aussi emballés à l’idée d’affronter les champions en titre de la Nationale.

Senga a été officiellement présenté lors d’une conférence de presse tenue au Citi Field, lundi, après avoir finalisé un contrat de cinq ans d’une valeur de 75 millions US avec les Mets.

Le droitier de 29 ans a amorcé sa première conférence de presse avec un message en anglais adressé aux partisans.

« Bonjour, je suis Kodai Senga des Mets de New York. Je suis très excité et heureux d’être dans la “Grosse Pomme” et de me joindre à une très bonne équipe. Allez les Mets », a-t-il déclaré.

« Il a une belle énergie », a mentionné le directeur général des Mets, Billy Eppler.

Senga portera le numéro 34, qu’a précédemment porté Noah Syndergaard de 2015 à 2021. Il portait le 41 avec les Hawks de Fukuoka, dans la Ligue du Pacifique, mais ce numéro est retiré à New York en l’honneur du membre du Temple de la renommée du Baseball Tom Seaver.

« J’ai vraiment ressenti la passion des partisans à New York. Plusieurs messages ont concerné le numéro aussi », a souligné Senga, par l’entremise de l’interprète Mako Allbee.

Senga, qui fêtera son 30e anniversaire de naissance en janvier, a présenté une fiche de 11-6 et une moyenne de points mérités de 1,94 en 22 départs la saison dernière avec les Hawks. Il n’a donné aucun point en trois manches contre les États-Unis lors des Jeux olympiques d’été de Tokyo, en 2021.

Lors des séries du Japon, Senga a été le partant au premier match lors de quatre saisons consécutives et les Hawks ont remporté quatre titres d’affilée.

Senga, Justin Verlander et Jose Quintana se sont entendus avec les Mets pendant la saison morte. Ils vont remplacer les trois partants de l’équipe qui devenaient joueurs autonomes après la saison 2022, soit Jacob deGrom, Taijuan Walker et Chris Bassitt.

À la recherche d’une première conquête de la Série mondiale depuis 1986, les Mets ont dépensé 476,7 millions pour sept joueurs autonomes pendant la saison morte.

Outre Senga, Verlander et Quintana, les New-Yorkais ont conservé les services du voltigeur de centre Brandon Nimmo et du stoppeur Edwin Diaz, ils ont ajouté le releveur David Robertson et ils en sont venus à une entente avec le receveur Omar Narváez, qui doit réussir ses évaluations physiques.

Senga peut se prévaloir d’une clause échappatoire après la saison 2025 s’il lance pendant au moins 400 manches de 2023 à 2025. Le contrat inclut également une option de 15 millions aux Mets pour 2028 si Senga est toujours avec l’équipe et qu’il a subi une blessure au coude droit ou une intervention chirurgicale de type Tommy John qui le force à être placé sur la liste des blessés pendant plus de 130 jours consécutifs.

La rotation de partants inclut aussi le vétéran Carlos Carrasco. Les Mets ont accepté son option de 14 millions pour la prochaine saison.