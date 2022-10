Pete Alonso (20) des Mets de New York, dimanche

(Atlanta) Dansby Swanson et Matt Olson ont frappé une longue balle dans un troisième match consécutif, Travis d’Arnaud a produit deux points en troisième manche et les Braves d’Atlanta ont défait les Mets de New York 5-3 dimanche.

George Henry Associated Press

Grâce à ce gain, les champions en titre de la Série mondiale ont mis la main sur le bris d’égalité entre les deux clubs et ont pris une avance de deux matchs sur les Mets dans la section Est de la Nationale.

Avec une victoire des Braves ou un revers des Mets, Atlanta remporterait un cinquième titre de section d’affilé. Les Braves ont balayé la série de trois matchs contre les Mets pour s’offrir cette avance.

Les Mets disputeront leurs derniers matchs de la saison contre les Nationals de Washington, qui occupent le dernier rang de leur section. Les Braves croiseront le fer avec les Marlins de Miami. Si mercredi, au terme de la saison, les deux clubs se retrouvent à égalité, les Braves seraient sacrés champions de la section Est de la Nationale, car ils ont remporté 10 des 19 duels entre les équipes.

Les Braves ont remporté cinq des six derniers matchs entre les rivaux, battant les Mets 42-19 au cumul au cours de cette période. Les Mets avaient une avance de 10 matchs et demi le 1er juin, mais sont maintenant au plus bas dans le classement qu’à tout autre moment de la saison.

C’est une fin de semaine à oublier pour les Mets, qui se sont présentés à Atlanta dans l’espoir de décrocher leur premier titre de section depuis 2015. Au contraire, les vedettes Jacob deGrom et Max Scherzer ont respectivement perdu vendredi et samedi, avant que Chris Bassitt ne tienne que deux manches et deux tiers dimanche.