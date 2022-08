Ils sont tous les deux des passionnés de baseball et de politique. Sébastien Bovet, chef de bureau parlementaire et animateur de Radio-Canada, se prépare en vue de la prochaine campagne électorale provinciale. Son fils Olivier, joueur vedette des Diamants de Québec, brille dans les séries du baseball junior. Le Soleil leur a donné rendez-vous sur la surface gazonnée du Stade Canac pour parler de leur « vraie saison » respective.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

Lorsque les Bovet foulent le terrain de baseball du Parc Victoria, mardi midi, le soleil brille d’un vif éclat. Ce sport et ce terrain, lieu de nombreuses sorties familiales, n’ont plus vraiment de secret pour le père et le fils, même si rien ne les y destinait. « J’ai commencé à jouer dans la rue avec des amis et j’ai eu la piqûre, raconte Sébastien Bovet, dont les parents ont quitté l’Europe pour le Canada. Les gènes [de joueur] c’est de sa mère qu’Olivier les a hérités, elle qui a été une redoutable joueuse de balle-molle. »