(Philadelphie) Les Phillies de Philadelphie ont congédié Joe Girardi vendredi en raison de leur piètre début de saison, devenant ainsi le premier gérant des Ligues majeures à perdre son emploi cette saison.

La Presse Canadienne

L’instructeur de banc Rob Thomson a été promu au poste de gérant par intérim pour le reste de la campagne.

Les Phillies, qui devaient lutter pour le premier rang de la section Est de la Ligue nationale, présentent une fiche de 22-29 en ce début de saison et accusent 12 matchs de retard sur les meneurs, les Mets de New York.

« C’est une saison frustrante pour nous jusqu’ici, et nous avons l’impression que notre club ne joue pas à son plein potentiel, a évoqué le président des opérations baseball des Phillies Dave Dombrowski par voie de communiqué.

« Nous sommes tous responsables de ce début de saison décevant, mais j’avais l’impression qu’un changement était nécessaire et qu’une nouvelle voix devait se faire entendre dans le vestiaire afin qu’on relance l’équipe. Nous disposons d’un effectif talentueux qui a le pouvoir de nous remettre dans la bonne voie, et je suis certain que Rob, avec son expérience et sa longue feuille de route avec nous, est le bon candidat pour la suite des choses », a-t-il ajouté.

Girardi avait pris les commandes Phillies lors de la saison écourtée par la pandémie de coronavirus en 2020. Ils avaient présenté un dossier de 82-80 la saison dernière, et il a terminé son séjour à Philadelphie avec une fiche cumulative de 132-141. Girardi a dirigé les Yankees de New York de 2008 à 2017, et les Marlins de la Floride en 2006.