PHOTO MORRY GASH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Phénix) Les performances de Corbin Burnes la saison dernière ne lui ont pas valu que le Cy Young dans la Nationale : les Brewers de Milwaukee ont indiqué que le droitier serait le partant du premier match de la saison.

Associated Press

Le gérant des Brewers, Craig Counsell, en a fait l’annonce mardi. Les Cubs de Chicago, que les Brewers visiteront au Wrigley Field pour ce duel du 7 avril, n’ont pas encore désigné leur partant no 1.

Âgé de 27 ans, Burnes a été l’un des meilleurs lanceurs du baseball au cours des deux dernières saisons après une difficile campagne 2019, au cours de laquelle il avait terminé avec une fiche de 1-5 et une moyenne de points mérités de 8,82.

Au cours de la saison écourtée de 2020, il a complètement renversé la vapeur avec quatre victoires en cinq décisions et une moyenne par match de 2,11. La saison dernière, il a compilé un dossier de 11-5 et mené les Majeures avec une moyenne de 2,43. Il a retiré 234 frappeurs sur des prises et alloué seulement 34 buts sur balles en 167 manches lancées.

Il s’agira du premier départ de Burnes lors du premier jour de la saison, rôle qui avait été confié à Brandon Woodruff au cours des deux dernières années chez les Brewers.