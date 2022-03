La vedette des Yankees de New York Aaron Judge

(Tampa) La vedette des Yankees de New York Aaron Judge a refusé de répondre directement à une question à propos de son statut vaccinal, mardi, alors que la ville de New York exige que chaque employé du secteur privé soit vacciné contre le coronavirus.

Jake Seiner La Presse Canadienne

« Je suis toujours concentré sur le fait de participer au premier match printanier, a laissé tomber Judge au complexe d’entraînement de l’équipe en Floride. Je vais voir au moment venu les conséquences. Mais pour l’instant, tellement de choses peuvent changer. Donc je ne suis pas vraiment trop inquiet à ce sujet pour le moment ».

À l’instar du meneur des Nets de Brooklyn Kyrie Irving, les joueurs non vaccinés des Yankees et des Mets de New York ne seront pas autorisés à porter leurs uniformes aux parties locales compte tenu du mandat des employeurs privés de la ville qui est entré en vigueur le 27 décembre.

La règle est la même pour tous, qu’il s’agisse d’une équipe sportive jouant à l’intérieur ou à l’extérieur. Un fonctionnaire de la mairie qui ne peut révéler son identité a noté que le début de la saison est dans un mois, ce qui est donc trop loin pour déterminer ce qui se passera alors que la ville continue à surveiller les cas de COVID-19.

Les Yankees ont déclaré dans un communiqué que le président de l’équipe, Randy Levine, « travaille avec la mairie et tous les autres acteurs appropriés sur cette question ».

« Nous n’avons aucun autre commentaire », a ajouté l’équipe.

Les Yankees entameront leur saison à domicile contre les Red Sox de Boston le 7 avril.

Judge a participé à trois matchs des étoiles et un leader dans le vestiaire new-yorkais. La saison dernière, il a frappé ,287 en plus de récolter 39 coups de circuit. Il a terminé quatrième au vote du titre de joueur le plus utile dans l’Américaine. Il pourrait devenir un joueur autonome après cette saison, bien qu’il eut exprimé un fort intérêt à signer un contrat à long terme avec les Yankees.

Même si la mesure de New York est levée, les joueurs des Yankees non vaccinés devront s’abstenir de participer aux neuf matchs prévus à Toronto contre les Blue Jays. Le gouvernement canadien a exigé qu’une personne eût reçu une deuxième dose de vaccin – ou une dose de celui de Johnson & Johnson – au moins 14 jours avant son entrée sur le territoire.

Le Baseball majeur et l’Association des joueurs ont convenu, dans le cadre de leur nouveau contrat de travail la semaine dernière, que les joueurs non vaccinés ne seront pas payés pour les matchs à Toronto qu’ils manqueront en raison de l’obligation.

La première visite des Yankees à Toronto est une série de trois matchs qui commence le 2 mai.

Le gérant des Yankees, Aaron Boone, a annoncé dimanche qu’il s’inquiète de l’impact sur les formations des règles sanitaires à Toronto.

« Il sera intéressant, c’est le moins que l’on puisse dire, de voir comment cette situation se déroulera, a lancé Boone. Je pense que nous avons encore quelques gars qui ne sont pas vaccinés, donc nous allons surveiller de près cette situation et voir comment cela évolue. Mais oui, c’est une préoccupation. »