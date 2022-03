(Dunedin) Alors que Vladimir Guerrero fils a mis le pied au Field 1 du complexe printanier des Blue Jays de Toronto, l’un de ses coéquipiers a lancé en blague à l’équipe : « Vladdy est ici ! Nous pouvons commencer ».

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Les joueurs ont ri à la remarque, ont mis fin à leurs conversations et se sont mis en position pour entamer l’entraînement au bâton. Même si certains joueurs – incluant Guerrero – sont arrivés vendredi, plusieurs ont fait leur entrée dimanche.

Le gérant Charlie Montoyo ne pouvait cacher son enthousiasme, discutant avec les joueurs, les journalistes, et le personnel de l’équipe en regardant l’entraînement au bâton alors que de la musique hip-hop des années 90 jouait d’un haut-parleur placé tout près.

« Je ne suis pas juste un gérant, je suis aussi un partisan de baseball », a noté Montoyo avec son masque sous son menton. « Ce n’est plus une visioconférence, je vois les gars en vrai et ils ont tous l’air fin prêts et ça me rend encore plus heureux. »

Le Baseball majeur a coupé les liens avec ses joueurs le 2 décembre, empêchant les gérants et les entraîneurs de s’entretenir avec les joueurs pendant des mois. Les dirigeants du Baseball majeur et l’Association des joueurs ont mis fin à un lock-out, jeudi, qui aurait pu mener à une réduction de la saison, voire à son annulation.

Montoyo, qui a continué à travailler avec les joueurs des ligues mineures, puisqu’ils n’étaient pas soumis à ce lock-out, a dit que c’était difficile de ne pas pouvoir communiquer avec les joueurs de la grande équipe.

« La seule chose dont j’étais certain, c’était que les gars allaient arriver en forme parce qu’ils ont un grand désir, a déclaré Montoyo. J’aime cet aspect de notre équipe. Ils ont faim et vous avez vu tout le monde, ils sont impressionnants. »

Le Baseball majeur continue de travailler sur l’élaboration de protocoles COVID-19 en prévision de la saison 2022.

Lorsque les joueurs arrivent, ils doivent d’abord se soumettre à une série de tests de dépistage de la COVID-19 et aux examens médicaux avant de revêtir l’uniforme et rejoindre leurs coéquipiers.

Le camp d’entraînement commencera officiellement lundi au nouveau complexe printanier de l’équipe.