Lock-out dans le Baseball majeur

Malgré le vitriol, l’écart entre propriétaires et joueurs se rétrécit

(New York) Malgré tout le vitriol que l’on sent dans les propos des propriétaires du Baseball majeur et des joueurs en lock-out, l’écart entre les deux camps s’est rétréci au cours des dernières semaines et les négociations se poursuivent à l’intérieur d’un cadre de travail commun dans le but d’obtenir une nouvelle convention collective.