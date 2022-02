(Miami) Derek Jeter a surpris tout le monde en annonçant son départ des Marlins de Miami après quatre années et demie principalement infructueuses qui contrastent avec les succès qu’il a connus en tant que joueur avec les Yankees de New York.

The Associated Press

Jeter est devenu président des Marlins en septembre 2017 lorsque Bruce Sherman a acheté l’équipe de Jeffrey Loria.

Quintuple champion de la Série mondiale au cours de sa carrière de joueur passée au complet avec les Yankees de 1995 à 2014, Jeter a été élu au Temple de la renommée du baseball en 2020.

Les Marlins ont compilé un dossier de 218-327 au cours de ses quatre saisons aux commandes, terminant avec une fiche gagnante une seule fois (31-29) lors de la saison 2020 écourtée par la pandémie. Au cours des saisons complètes sous Jeter, les Marlins ont présenté des palmarès de 63-98, 57-105 et 67-95.

PHOTO MIKE SEGAR, ARCHIVES REUTERS La présidence de Derek Jeter, à la tête des Marlins de la Floride, contraste avec les succès qu’il a connus en tant que joueur avec les Yankees de New York.

Alors que les Yankees sont parmi les équipes les plus dépensières du baseball, les Marlins occupaient le 27e rang parmi les 30 formations en masse salariale l’an dernier à 61 millions US.

« Je ne servirai plus comme président ni actionnaire du club, a fait savoir Jeter dans un communiqué publié par PR Newswire plutôt que par les Marlins. Il y a cinq ans, nous avions une vision pour transformer la concession des Marlins, et en tant que président, j’ai été fier de mettre mon nom et ma réputation en jeu pour faire de notre plan une réalité. Grâce à un travail acharné, à la confiance et à l’imputabilité, nous avons transformé tous les aspects de la concession, remodelé les effectifs et élaboré un plan stratégique à long terme pour réussir.

« Cela dit, la vision de l’avenir de la concession est différente de celle que je me suis engagé à diriger. »