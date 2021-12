Buck Showalter a déjà travaillé avec les Yankees de New York, les Diamondbacks de l’Arizona, les Rangers du Texas et les Orioles de Baltimore.

(New York) Les Mets de New York ont procédé à l’embauche de Buck Showalter au poste de gérant.

Associated Press

Le propriétaire Steve Cohen a annoncé la nouvelle samedi après-midi sur Twitter.

Âgé de 65 ans, Showalter prendra la relève de Luis Rojas, limogé au début d’octobre après deux saisons perdantes.

Showalter en sera à sa cinquième équipe dans les Ligues majeures et a dirigé plus de 3000 matchs en 20 saisons. Il a travaillé avec les Yankees de New York, les Diamondbacks de l’Arizona, les Rangers du Texas et les Orioles de Baltimore.

Entre 1992 et 2018, il s’est bâti un taux d’efficacité de ,506 et a inscrit 1551 victoires. Il a été élu trois fois gérant de l’année dans la Ligue américaine.