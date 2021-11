PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Trois joueurs des Blue Jays de Toronto ont été nommés dans l’équipe d’élite du baseball majeur, mardi.

La Presse Canadienne

Le premier but Vladimir Guerrero fils, le deuxième but Marcus Semien et le gaucher Robbie Ray ont ainsi été honorés.

Le voltigeur Teoscar Hernandez fait partie de la deuxième brigade méritoire.

Guerrero a frappé pour ,311 cette année, produisant 111 points et se classant à égalité au premier rang de l’Américaine pour les circuits, avec 48.

Semien a frappé pour ,265 avec 102 points produits. Il a aussi établi un record des grandes ligues pour un joueur de deuxième but en frappant 45 longues balles.

Récipiendaire du Cy Young de l’Américaine, Ray a montré une fiche de 13-7 et une moyenne de 2,84.

Guerrero et Semien ont été finalistes pour le titre de joueur le plus utile de l’Américaine. L’honneur est allé à Shohei Ohtani, des Angels de Los Angeles.