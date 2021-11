PHOTO ADRIAN KRAUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le gaucher des Blue Jays de Toronto Robbie Ray s’est ressaisi après une saison ordinaire et il a gagné le trophée Cy-Young de l’Américaine alors que le droitier des Brewers de Milwaukee Corbin Burnes a remporté cet honneur dans la Nationale, mercredi.

La Presse Canadienne

Lors d’une saison au cours de laquelle les lanceurs ont dominé, Burnes a mené les Majeures avec une moyenne de points mérités de 2,43 alors que Ray a mené l’Américaine avec une moyenne de points mérités de 2,84.

Les deux lanceurs ont également connu une belle saison au chapitre des retraits sur des prises, aidant leur candidature.

Ray a obtenu 29 votes de première place, devenant le premier lanceur des Blue Jays à gagner ce trophée depuis Roy Halladay, en 2003.

L’as des Yankees de New York Gerrit Cole a reçu l’autre vote de première place et il a terminé deuxième au scrutin, devant le droitier des White Sox de Chicago Lance Lynn.

Ray a mené le Baseball majeur avec 248 retraits au bâton et il a été le lanceur le plus utilisé de l’Américaine alors qu’il a passé 193 manches et un tiers au monticule.

Ray, qui a fêté son 30e anniversaire de naissance le mois dernier, a montré un dossier de 13-7 en 32 départs cette saison et il a aidé les Blue Jays à rester dans la course aux séries jusqu’au dernier week-end.

Joueur autonome après avoir refusé l’offre qualificative des Blue Jays, mercredi, Ray occupe le premier rang de l’histoire des Majeures pour le plus haut total de retraits sur des prises par neuf manches de travail (sur un minimum de 1000 manches lancées). Il a été sélectionné au match des étoiles en 2017.

Alors qu’il éprouvait des difficultés avec la maîtrise de ses tirs, Ray a connu une mauvaise saison en 2020. Il a terminé premier du Baseball majeur pour les buts sur balles et il a présenté une moyenne de points mérités de 6,62 avec les Diamondbacks de l’Arizona et les Blue Jays.

Sélectionné et signé par les Nationals de Washington lors du repêchage de 2010, Ray a effectué ses débuts dans les Majeures en 2014, avec les Tigers de Detroit. Ce groupe comprenait également Max Scherzer, Justin Verlander, Rick Porcello et David Price, qui ont aussi remporté le trophée Cy-Young.

Ray a été échangé aux Blue Jays le 31 août 2020, en retour du releveur Travis Bergen. Avant la saison 2021, il revendiquait une fiche de 49-51 avec une moyenne de points mérités de 4,26 en sept campagnes.

Ray est devenu le cinquième lanceur de l’histoire des Blue Jays à mettre la main sur le trophée Cy-Young, après Halladay, Roger Clemens, à deux occasions, et Pat Hentgen.

PHOTO AARON GASH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Corbin Burnes

Burnes a devancé le lanceur des Phillies de Phliadelphie Zack Wheeler pour l’obtention de cet honneur. Les deux joueurs ont reçu 12 votes de première place de la part des membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique. Scherzer a pris la troisième position.

Burnes est devenu le premier lanceur des Brewers à gagner ce trophée dans la Nationale. Pete Vuckovich, en 1982, et Rollie Fingers, en 1981, avaient reçu cet honneur avec la troupe de Milwaukee lorsqu’elle était dans l’Américaine.

Burnes a affiché un dossier de 11-5 avec 234 retraits sur des prises en 167 manches de travail. Il a été sélectionné au match des étoiles en 2021. Son nombre de manches est plus bas que les autres finalistes notamment parce qu’il a raté deux semaines d’activités en raison d’un test positif à la COVID-19 en mai.

À sa première saison comme partant régulier, Burnes a établi un record en réussissant 58 retraits au bâton avant d’accorder un but sur balles. Il a aussi égalé un record du Baseball majeur lorsqu’il a passé 10 adversaires de suite dans la mitaine lors d’un duel contre les Cubs de Chicago, en août.

Burnes et le stoppeur Josh Hader ont conjugué leurs efforts pour réussir un match sans point ni coup sûr contre les Indians de Cleveland, en septembre.

Burnes avait montré une fiche de 4-1 et une moyenne de points mérités de 2,11 lors de la saison écoutée de 2020 et il a été aux prises avec une élongation d’un muscle oblique. Cette année, il est revenu en force en menant les Majeures avec une moyenne de 12,6 retraits sur des prises par neuf manches lancées.

Le vote pour les différents trophées s’est tenu avant le début des séries. Burnes a blanchi les Braves d’Atlanta pendant six manches lors de la série de sections de la Nationale.