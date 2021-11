Le directeur général des Braves d'Atlanta, Alex Anthopoulos, a été déclaré positif à la COVID-19, et n’était donc pas avec son équipe lorsqu’elle a remporté la Série mondiale mardi soir.

Associated Press

Le Montréalais a raconté avoir été déclaré positif au virus samedi. Il était de retour dans la région d’Atlanta lors de la victoire 7-0 des Braves sur les Astros de Houston lors du sixième match.

« Nous ne voulions pas prendre de risques », a-t-il dit.

Anthopoulos a déclaré que sa femme et lui étaient entièrement vaccinés et que personne dans sa famille ne présentait de symptômes liés au virus. Il a dit avoir réveillé son fils de 9 ans dans la neuvième manche et avoir pu regarder la fin du match en famille.

« Mes enfants vont bien, ma femme va bien. Nous avons juste eu notre propre petite fête de la Série mondiale à la maison », a-t-il ajouté.

Anthopoulos a joué un rôle important dans le titre des Braves, en orchestrant plusieurs transactions avant la date limite des échanges, fin juillet, afin de renforcer une équipe chancelante.

Il a fait l’acquisition de Joc Pederson, Eddie Rosario et Jorge Soler, trois joueurs qui ont tenu un grand rôle dans la victoire. En particulier Soler, choisi joueur par excellence.

« Je déteste qu’il ne soit pas là, a déclaré Brian Snitker, le gérant des Braves, après le match. Il joue un rôle tellement important dans cette équipe. »

Anthopoulos, 44 ans, est le directeur général des Braves depuis novembre 2017.