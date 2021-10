J.D. Martinez et Rafael Devers

PHOTO KEVIN M. COX, ASSOCIATED PRESS

(Houston) J. D. Martinez et Rafael Devers ont aidé les Red Sox de Boston à connaître une soirée historique à Houston.

Kristie Rieken Associated Press

Les Red Sox sont devenus la première équipe de l’histoire du Baseball majeur à frappeur deux grands chelems dans un match éliminatoire après que Martinez et Devers eurent réussi l’exploit dans les deux premières manches de leur victoire de 9-5 aux dépens des Astros.

La série de championnat de l’Américaine est maintenant égale avec une victoire de chaque côté.

Martinez a fait 4-0 avec une claque au champ opposé après deux retraits en première face à Luis Garcia, qui a quitté la rencontre après avoir accordé un but sur balles au premier frappeur en deuxième, en raison d’inconfort au genou droit. Jake Odorizzi a pris la relève. Quelque minute plus tard, Devers faisait 8-0 d’un élan.

« L’élan de J. D. était énorme pour nous permettre d’ouvrir la marque, puis Raffy, la même chose », a déclaré Kiké Hernández en ajoutant « Était-ce déjà arrivé avant ? »

Maintenant, c’est arrivé.

Kike Hernandez a poursuivi sur sa lancée en connaissant une soirée de deux coups sûrs, dont un circuit en solo en quatrième. Hernandez compte 16 coups sûrs jusqu’ici en éliminatoires, dont cinq circuits et quatre doubles. Ses neuf coups sûrs de plus de buts lui ont permis d’égaler la marque d’équipe, qu’il partage avec Mike Lowell (2007), Kevin Youkilis (2007) et David Ortiz (2004 & 2007).

« L’importance du moment me permet de rester concentré », a expliqué Hernández.

Le partant des Red Sox, Nathan Eovaldi, n’a permis que trois points sur cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers.

« C’est une équipe difficile », a déclaré le gérant des Astros Alex Cora après le match. « Ce n’est jamais facile avec eux parce qu’ils sont toujours à un élan de revenir dans le match. »

La série se transporte maintenant vers Boston, où aura lieu le match numéro 3, lundi.

La blessure à Garcia est un autre dur coup à la rotation de partants des Astros, déjà privée de Lance McCullers fils, dont le nom n’a même pas été inscrit sur la formation de l’équipe pour cette série.

Jose Urquidy doit amorcer la rencontre au monticule pour les Astros. Les Red Sox n’ont toujours pas donné l’identité de leur partant.