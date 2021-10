(St. Petersburg) Randy Arozarena et Wander Franco ont donné le ton, guidant les Rays de Tampa Bay vers une victoire de 5-0 contre les Red Sox de Boston, jeudi soir, lors du premier match de cette série.

La Presse Canadienne

Arozarena, le premier frappeur des Rays, a enflammé le Tropicana Field en cognant un circuit et en utilisant sa vitesse pour voler le marbre.

Franco, le deuxième à s’élancer dans l’ordre des frappeurs, n’a pas été en reste en claquant deux doubles, dont celui qui a permis aux Rays de prendre les devants en première manche.

Pendant ce temps, le gaucher Shane McClanahan a limité les Red Sox à seulement cinq coups sûrs en cinq manches de travail.

Les Rays, qui ont signé 100 victoires cette saison pour présenter la meilleure fiche de l’Américaine, ont pris les devants 1-0 dans cette série de sections. Le deuxième affrontement aura lieu vendredi soir.

La troupe de Boston a manqué d’opportunisme pendant cette rencontre, ne cognant qu’un coup sûr alors qu’un joueur était en position de marquer. Elle a notamment laissé les coussins remplis en huitième manche, alors que les Rays menaient 5-0.

Les Red Sox ont fait confiance à Eduardo Rodriguez pour amorcer la série, mais les choses ont rapidement tourné au vinaigre.

Après qu’Arozarena eut soutiré un but sur balles en première manche, Franco a ouvert la marque grâce à un puissant double au centre. Le joueur recrue des Rays a avancé de 90 pieds et il a croisé le marbre à la suite d’un simple de Yandy Diaz.

Rodriguez a retiré deux adversaires en deuxième manche, mais le gérant Alex Cora s’est rapidement tourné vers son enclos des releveurs. Le droitier Nick Pivetta a obtenu deux retraits en troisième, mais il s’est fait accueillir par une longue balle de Nelson Cruz.

Les Bostonnais ont menacé en quatrième manche, après des simples de Rafael Devers et Alex Verdugo, mais McClanahan a éteint la menace en forçant Bobby Dalbec à frapper une flèche à Diaz.

C’est à ce moment qu’Arozarena a alimenté le spectacle. Il a d’abord accentué l’avance des Rays à 4-0 en cinquième manche grâce à un retentissant circuit au champ gauche. Le Cubain de 26 ans avait établi un record des Majeures l’an dernier avec 10 coups de quatre buts en séries.

« Je crois que je me concentre un peu plus, a dit Arozarena à propos de ses succès en séries. Par chance, mes succès arrivent en octobre. Ça veut dire qu’on s’approche de la Série mondiale. »

Arozarena a ensuite soulevé la foule en volant le marbre, en septième manche. Il est devenu le premier joueur à voler le marbre en séries depuis Javier Baez, lors du premier match de la série de championnat de la Nationale en 2016.

« J’ai remarqué que le lanceur (Josh Taylor) ne me portait pas vraiment attention. J’ai pu me donner une bonne avance et voler le marbre, a expliqué Arozarena. C’est la première fois que je vole le marbre. »

Quelques instants plus tôt, Franco était devenu le premier joueur de l’histoire du Baseball majeur à cogner au moins deux coups sûrs de plus d’un but à ses débuts en carrière en saison et en séries.

La porte s’est ouverte aux Red Sox en huitième manche, mais l’occasion a été gaspillée. Christian Arroyo et Kyle Schwarber ont frappé un simple avant que Xander Bogaerts réussisse à placer une balle au champ centre après qu’elle eut été perdue dans les réflecteurs.

Le releveur J. P. Feyereisen a toutefois fait du très bon travail en retirant Devers sur des prises et Hunter Renfroe sur une chandelle.

Les deux équipes s’affrontent en séries pour une première fois depuis 2013.