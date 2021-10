(Montréal) Les Red Sox de Boston ont amorcé leur tournoi automnal de brillante façon face aux Yankees de New York. Pourront-ils maintenant jouer le même tour aux Rays de Tampa Bay, meilleure équipe de l’Américaine ? Et les White Sox de Chicago sont-ils outillés pour montrer la sortie aux Astros de Houston ?

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

C’est à compter de jeudi que les réponses à ces questions commenceront à être connues, alors que les Red Sox seront au Tropicana Field pour lancer leur série face aux Rays. L’autre série se mettra en branle le lendemain, au Minute Maid Park de Houston.

Les Rays ont eu le dessus dans leur série face aux Red Sox cette saison, remportant 11 des 19 rencontres entre les deux clubs, leurs 11 victoires survenant lors des 15 derniers duels. Ils ont surtout balayé une série à la fin juillet qui les a fait passer en tête de la section. Ils n’ont jamais quitté le sommet de l’Est de l’Américaine par la suite.

Les mêmes gros canons des Red Sox — sept frappeurs de 20 circuits ou plus, dont trois de 30 circuits ou plus, si on compte Kyle Schwarber dans ce groupe — qui constituaient une menace face aux Yankees sont évidemment bien présents face aux Rays. Sauf qu’en affrontant les Rays, les Red Sox n’affrontent plus un club qui a généré 120 points de moins qu’eux.

En fait, les Rays sont l’équipe de l’Américaine ayant le meilleur ratio de points comptés/points accordés à 206 (857-651). Seuls les White Sox ont accordé moins de points qu’eux cette saison. L’ingéniosité de l’attaque des Red Sox devra être à son meilleur pour avoir le dessus.

Ces points sont entre autres venus des bâtons de Brandon Lowe, Austin Meadows, Mike Zunino et Randy Arozarena, qui à eux quatre ont produit 236 points grâce à 119 circuits.

Au monticule, les Rays enverront Shane McLanahan, Shane Baz et possiblement Drew Rasmussen comme partants des trois premiers matchs de cette série au meilleur de cinq. Du côté des Red Sox, on répliquera avec Eduardo Rodriguez dans le match no 1. La suite reste à être confirmée. On peut présumer que Chris Sale, qui a très bien fait à son retour au jeu, sera de la solution.

C’est davantage en relève que les Rays semblent avoir un clair avantage, alors que l’enclos des Red Sox a connu des ennuis tout au long de la saison. Même face aux Yankees : si Kike Hernandez et Xander Bogaerts ne jumellent pas leurs efforts pour réussir l’un des jeux de l’année en défense, peut-être que le résultat de ce match est différent.

Prédiction : les Rays feront mieux les « petites choses » et finiront par l’emporter après six rencontres.

Les White Sox peuvent-ils éclipser les Astros ?

Pour la première fois de leur histoire, les White Sox accèdent aux séries pour une deuxième année consécutive. Après avoir été exclus dans le premier tour des séries par les Athletics d’Oakland l’an dernier, la tâche ne s’annonce pas moins ardue face aux Astros cette saison.

Les Astros proposent la meilleure attaque des Majeures avec 863 points marqués ; les White Sox offrent quant à eux la meilleure défense de l’Américaine, avec seulement 636 points accordés. Difficile de départager les deux clubs sur ces aspects.

Au bâton, les Astros comptent sur un redoutable rôle : même après avoir perdu George Springer sur le marché des joueurs autonomes, la formation texane enverra les Jose Altuve, Carlos Correa, Yuli Gurriel, Kyle Tucker et autres Yordan Alvarez face aux lanceurs des White Sox.

Les Astros ont compilé la meilleure moyenne offensive (,267) et de présence (,339) de l’Américaine, en plus de venir au deuxième rang pour la moyenne de présence/puissance (,783) et troisième pour la moyenne de puissance (,444).

Si l’attaque est moins bien garnie à Chicago, les White Sox comptent néanmoins sur le redoutable Jose Abreu (30 cc, 117 pp), Yasmani Grandal (,420 de présence), Tim Anderson (moyenne de ,309, 94 points comptés) et Luis Robert (,338), qui a très bien fait à son retour d’une opération à la hanche.

Abreu souffrait toutefois de symptômes du rhume en début de semaine. Les White Sox ont confirmé que plusieurs tests leur ont permis d’écarter que le Cubain ait contracté la COVID-19. Mais l’équipe ne pouvait pas assurer qu’il serait à son poste pour le premier match.

Au monticule, les lanceurs des White Sox sont premiers pour les retraits sur des prises, les points mérités et les points concédés, ainsi que sur les coups sûrs accordés cette saison.

Le gérant Tony La Russa a décrété mercredi que Lance Lynn serait le partant du matchs no 1. Il sera suivi de Lucas Giolito. Du côté des Astros, Dusty Baker a déjà désigné Lance McCullers fils et Framber Valdez pour amorcer les deux premiers matchs à Houston.

Les White Sox semblent avoir un léger avantage en relève, avec Liam Hendriks et Craig Kimbrel, acquis des Cubs, comme spécialistes de fin de match, ainsi que le très efficace Michael Kopech.

Prédiction : Dans une série serrée, les White Sox atteindront la série de championnat de l’Américaine. On se garde une porte de sortie si Abreu ne participe pas aux premiers matchs, cependant !