(Cleveland) Le gérant Terry Francona a bon espoir de reprendre son poste de gérant avec Cleveland, dans la Ligue américaine de baseball la saison prochaine, après qu’il eut raté la majeure partie des deux dernières campagnes en raison d’importants problèmes de santé.

Francona a été contraint de se séparer de l’équipe vers la fin du mois de juillet pour se soumettre à une opération visant à remplacer une hanche.

Il s’est aussi prêté à une autre procédure médicale, celle-là sur l’un de ses gros orteils qui avait été partiellement amputé, l’hiver dernier, à la suite d’une infection.

Âgé de 62 ans, Francona continue de se déplacer à l’aide de béquilles et devra passer un important examen médical la semaine prochaine.

« De l’aveu du médecin, c’est un gros rendez-vous », a déclaré Francona, mercredi, lors d’une visioconférence avec le président de l’équipe, Chris Antonetti, et le directeur général, Mike Chernoff. « Nous passons à travers cette journée et les choses devraient être correctes. »

« À moins d’un imprévu, j’aimerais vraiment revenir et être en assez bonne santé pour chérir ce que le poste comporte et passer à travers avec des gens que j’apprécie et que je respecte. »

Francona a parlé des luttes qu’il a dû livrer en 2021, lorsqu’il a été forcé de porter une botte de marche qui l’a limité dans ses déplacements.

« Cette année a été difficile », a-t-il affirmé. « Tout a été difficile. Que ce soit de me rendre jusque dans l’abri, ou de retirer un lanceur. Ç’a m’a épuisé. J’avais le sentiment que je n’étais pas capable de faire mon travail de façon appropriée. »

Lorsque l’inconfort est devenu trop gênant, Francona a choisi de quitter l’équipe, de subir les opérations et d’amorcer sa rééducation aussitôt que possible, dans le but de reprendre son poste en 2022 avec la formation qui s’appellera les Guardians.

Selon Francona, l’opération à la hanche a été beaucoup plus tolérable à supporter à comparer à celle effectuer sur son gros orteil.

« Ils ont mis huit broches et une tige », a-t-il précisé. « Ce n’est pas quelque chose que vous voulez nécessairement regarder avant de prendre un repas. »

Deux fois vainqueur de la Série mondiale à la barre des Red Sox de Boston, Francona a passé neuf saisons avec Cleveland. Il a raté la majeure partie de la saison abrégée de 2020 à cause d’un problème gastro-intestinal qui l’a mené à l’hôpital à cause d’ennuis liés à la coagulation du sang.

En 2021, les Indians ont terminé avec une fiche de 80-82. C’était la première fois depuis l’arrivée de Francona à Cleveland, en 2012, que l’équipe complétait une saison avec une fiche inférieure à ,500.