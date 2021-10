(Toronto) Steven Matz a été efficace pendant plus de sept manches et il a eu l’appui de son attaque pour aider les Blue Jays de Toronto à signer une victoire de 6-4 contre les Orioles de Baltimore, vendredi soir.

La Presse Canadienne

Matz (14-7) a obtenu sa 14e victoire de la saison, un sommet au sein de son équipe, et il a alloué deux points, six coups sûrs et un but sur balles. Il a perdu son jeu blanc quand Kelvin Gutierrez a cogné un circuit pour amorcer la huitième manche.

Les Blue Jays (89-71) ont maintenu le rythme dans la course aux séries de l’Américaine. Ils sont restés à un match des Red Sox de Boston, qui ont gagné 4-2 à Washington, pour le deuxième rang des équipes repêchées avec deux parties à disputer.

Danny Jansen a frappé un circuit de deux points en troisième manche et Corey Dickerson a réussi une claque en solo en sixième pour aider la cause de Matz.

Après le circuit de Gutierrez, en huitième manche, le releveur des Blue Jays Adam Cimber a été accueilli par une longue balle de deux points de Pat Valaika.

Cimber a cédé le monticule au stoppeur Jordan Romano, qui a atteint Cedric Mullins. La recrue des Orioles Ryan Mountcastle a réussi un simple et Trey Mancini a suivi avec un simple d’un point.

Romano a rempli les sentiers en donnant un but sur balles à Severino, mais il s’est sorti d’impasse en forçant Gutierrez à frapper un optionnel. Le stoppeur des Blue Jays a été parfait en neuvième manche pour récolter un 23e sauvetage cette saison.

Cette défaite a fait en sorte que les Orioles (52-107) finiront la saison avec la pire fiche de l’Américaine.

Le partant Thomas Eshelman (0-3) a bien commencé le match en retirant les six premiers frappeurs des Blue Jays à s’être présentés devant lui. Il a cependant éprouvé des ennuis en troisième manche.

Santiago Espinal a cogné un simple et Jansen a claqué son 16e circuit de la campagne.

Eshelman a accordé deux points et trois coups sûrs en deux manches et deux tiers de travail pour la troupe de Baltimore.