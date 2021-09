DJ LeMahieu (26) et Bo Bichette (11)

(Toronto) Tout était en place pour les Blue Jays de Toronto, à leur retour au Rogers Centre pour leur dernier séjour à domicile de la saison.

Gregory Strong La Presse Canadienne

L’ambiance digne des éliminatoires a mis la table pour une cruciale série de trois matchs. Le nombre de partisans a été doublé et les Blue Jays avaient l’occasion de gagner du terrain dans la course aux séries.

Les Yankees de New York ont eu d’autres plans.

Aaron Judge, Giancarlo Stanton et Gio Urshela ont claqué une longue balle et les Yankees ont défait les Blue Jays 7-2, mardi soir.

Judge a réussi un circuit en solo, Stanton en a ajouté un de trois points et Urshela a cogné une longue balle en fin de rencontre.

« Nous jouons pour garder nos acquis. Nous jouons gros et je crois que Giancarlo nous représente bien actuellement », a déclaré le gérant des Yankees, Aaron Boone.

Les Yankees (90-67) ont accentué à trois matchs leur avance devant les Blue Jays (87-70) au premier rang des équipes repêchées de l’Américaine et ils ont récolté un septième gain consécutif.

« Je sais où nous sommes situés au classement, mais je sais aussi que nous devons garder notre concentration. Il y a un autre match important demain », a insisté Boone.

Malgré la défaite, les Torontois sont restés à un match des Red Sox de Boston et du deuxième rang des équipes repêchées. Les Red Sox, qui ont été balayés par les Yankees pendant le week-end, ont perdu 4-2 contre les Orioles de Baltimore.

« Il faut oublier la partie de ce soir et nous devons être prêts à jouer demain, a mentionné le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. Nous l’avons déjà fait auparavant alors pourquoi ne pas le refaire ? »

George Springer a donné le ton en première manche pour les Blue Jays. Il a soutiré un but sur balles au partant des Yankees, Jameson Taillon, il a volé le deuxième coussin et il a croisé le marbre à la suite d’un simple de Bo Bichette.

Taillon, qui effectuait un retour au jeu après une absence de trois semaines en raison d’une blessure à la cheville droite, s’est lui-même retiré de la partie après deux manches et un tiers de travail. Il semblait avoir aggravé sa blessure. Il a été remplacé par Michael King (1-4).

Le partant des Blue Jays, Hyun Jin Ryu, a réintégré la formation après un passage sur la liste des blessés. Judge a obtenu un compte complet contre le vétéran gaucher avant de claquer son 37e circuit de la campagne.

Corey Dickerson a commencé le match au champ gauche en remplacement de Lourdes Gurriel fils, qui agissait à titre de frappeur désigné. Bichette a amorcé la quatrième manche avec un simple et Dickerson l’a poussé au marbre à la suite d’un double.

Les Yankees ont malmené Ryu en cinquième manche, quand Urshela a frappé un simple après un retrait. DJ LeMahieu a obtenu un but sur balles et Anthony Rizzo a cogné un simple dans la gauche. Dickerson a voulu retirer Urshela au marbre, mais la balle l’a touché.

Adam Cimber s’est amené en relève à Ryu alors que deux coureurs étaient en position de marquer. Judge a réussi un sacrifice pour donner les devants 3-2 aux Yankees.

Le releveur des Blue Jays Nate Pearson n’a donné aucun point pendant une manche avant que Trevor Richards accorde trois points en septième. LeMahieu a frappé un simple et Judge a soutiré un but sur balles. Stanton a porté un dur coup aux Torontois en cognant son 35e circuit de la saison.

Urshela a ajouté une claque en solo en neuvième manche.

Ryu (13-10) a concédé trois points, six coups sûrs et un but sur balles dans la défaite.