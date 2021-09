(St. Petersburg) Alek Manoah a manqué de précision mais les Blue Jays de Toronto en ont fait assez pour l’emporter 4-2 devant les Rays de Tampa Bay, mardi.

Mark Didtler Associated Press

Les Blue Jays ont la meilleure fiche du baseball majeur en septembre, 16-4.

Dans la course au match éliminatoire de l’Américaine, ils ont gardé la cadence avec les Red Sox et les Yankees, victorieux également. En ce moment, le match opposerait les Jays aux Sox, au Fenway Park.

Boston se trouve un match et demi devant Toronto, qui a seulement un demi-match de priorité sur New York. Les Rays dominent la section Est, mais ils ont un dossier de 9-11 ce mois-ci.

Manoah a donné six buts sur balles, dont un en première manche et trois en deuxième manche. En six manches, il a permis deux points et cinq coups sûrs. Quarante-deux de ses 99 tirs ont été effectués lors des deux premières manches.

Manoah (7-2) a signé un premier gain depuis le 11 août. Il avait depuis ce temps un rendement de 0-1, en cinq départs.

Il y avait deux retraits en neuvième quand Jordan Romano a donné des buts sur balles à Ji-Man Choi, Yandy Díaz et Randy Arozarena. Joey Wendle a frappé un ballon au champ droit et Romano s’en est tiré, méritant un 20e sauvetage.

Bo Bichette a brisé l’impasse de 2-2 en cognant un ballon sacrifice en sixième, face à Nick Anderson (0-1). Il produisait un 98e point en 2021. Teoscar Hernandez a ajouté un simple d’un point en huitième.

Lourdes Gurriel a claqué un circuit en solo ; il mène les majeures avec 29 points produits en septembre. Dans l’histoire des Jays, seul Kelly Gruber a obtenu plus de points produits en septembre soit 30, en 1990.

Les Blue Jays se tourneront vers un releveur pour entamer leur match de mercredi, à St. Petersburg. La rencontre va débuter à 15 h 10.