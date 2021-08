(Toronto) Robbie Ray a retiré 14 frappeurs sur des prises en sept manches, Alejandro Kirk a permis à Teoscar Hernandez de briser l’égalité en huitième et les Blue Jays de Toronto ont défait les White Sox de Chicago 3-1, mercredi soir.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Le releveur Tim Mayza (4-1) a blanchi les White Sox en huitième, pavant la voie au 13e sauvetage de la saison de Jordan Romano.

Hernandez a inscrit un simple avec deux retraits aux dépens du releveur Aaron Bummer (2-5). Il s’est déplacé au deuxième but sur un simple du frappeur désigné Breyvic Valera et a croisé le marbre quand Kirk a frappé à son tour un simple au champ centre.

Les Blue Jays ont doublé leur avance lorsque Jose Ruiz a accordé un but sur balles à Randal Grichuk alors que les buts étaient remplis. Les White Sox auraient pu mettre un terme à la manche plus tôt, mais le joueur de troisième but Yoan Moncanda a mal évalué une balle bondissante cognée par Lourdes Gurriel fils.

Les White Sox (73-55) ont marqué leur seul point du match en troisième, aux dépens de Ray. Leury Garcia a entamé la manche avec un simple et a marqué sur un simple de Moncanda juste à l’intérieur du champ droit.

Les Blue Jays (66-59) ont créé l’égalité en quatrième lorsque Vladimir Guerrero fils, qui s’était rendu au premier but grâce à un simple, a croisé le marbre sur un triple de Corey Dickerson aux dépens de Lucas Giolito.

Ray a connu une séquence de neuf retraits consécutifs avant d’accorder un but sur balles à Jose Abreu en sixième.

Les White Sox ont frappé des simples consécutifs en septième aux dépens de Ray, qui avait atteint la marque des 100 lancers. Le gaucher a ensuite frustré Seby Zavala et Tim Anderson, égalant son sommet en carrière avec 14 retraits sur des prises dans le match.

Ray a accordé cinq coups sûrs, un point mérité et un but sur balles.

Giolito a aussi alloué cinq coups sûrs, un point mérité et un but sur balles, mais a occupé le monticule une manche de moins et n’a retiré que six frappeurs sur des prises.