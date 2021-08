Breyvic Valera (74) et Craig Kimbrel (46)

(Toronto) Breyvic Valera est venu marquer à la suite d’un mauvais lancer en huitième manche et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les White Sox de Chicago 2-1, lundi soir, au Rogers Centre.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Valera, qui s’est amené comme coureur suppléant après un simple de Reese McGuire, a croisé le marbre quand Seby Zavala n’a pas été en mesure de capter le lancer de Craig Kimbrel.

Zavala a saisi la balle et il l’a envoyée à Kimbrel, mais Valera a pu se faufiler sous le gant pour toucher la plaque.

Jordan Romano a été parfait en neuvième manche et il a enregistré un 12e sauvetage cette saison pour les Blue Jays (65-58), qui ont gagné le premier duel de cette série de quatre.

Les White Sox (72-54) ont perdu une troisième partie consécutive.

Les deux lanceurs partants ont été efficaces. Alek Manoah a accordé un point, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches de travail pour les Blue Jays. Lance Lynn a alloué un point et quatre coups sûrs en sept manches au monticule pour les White Sox.

Lynn, qui a abaissé sa moyenne de points mérités à 2,20, la meilleure de l’Américaine, a retiré les six premiers frappeurs des Blue Jays avant que Santiago Espinal réussisse un simple.

Manoah a permis à au moins un coureur de se rendre sur les sentiers lors de chaque manche, mais la troupe de Chicago n’a pas été capable d’en profiter.

Le droitier recrue a donné deux buts sur balles de suite en troisième manche avant de forcer Jose Abreu à se retirer sur un roulant. Les White Sox ont une fois de plus placé deux coureurs sur les sentiers, en quatrième, mais Manoah s’est sorti d’impasse.

Les visiteurs ont finalement pris les devants, en sixième manche, après trois simples consécutifs. La frappe d’Andrew Vaughn a poussé Yoan Moncada au marbre. Manoah a toutefois mis fin à la menace.

Dès leur tour au bâton, les Blue Jays ont créé l’égalité. McGuire a cogné un double, mais il a été retiré sur un optionnel de Bo Bichette. Ce dernier s’est rendu au deuxième coussin à la suite d’un roulant de Marcus Semien et il a croisé le marbre quand Vladimir Guerrero fils a cogné un simple.

Les Blue Jays, qui ont amorcé la journée avec un retard de cinq matchs derrière les Red Sox de Boston pour le dernier rang des équipes repêchées de l’Américaine, occupent le quatrième échelon de la section Est.

Adam Cimber et Tim Mayza (3-1) ont tous les deux été office pendant une manche avant la venue de Romano. Les deux formations ont placé cinq balles en lieu sûr pendant cette rencontre.