(Oakland) Le frappeur suppléant Donovan Solano a donné les devants aux siens grâce à un circuit de deux points et les Giants de San Francisco sont venus de l’arrière pour battre les Athletics d’Oakland 2-1, dimanche.

Janie Mccauley La Presse Canadienne

Après un but sur balles à Austin Slater, Solano a catapulté par-dessus la clôture le premier tir qu’il a vu du releveur A. J. Puk, alors qu’il y avait deux retraits en huitième manche.

« Sa puissance ne s’est pas autant manifestée cette année, mais nous savons qu’elle est encore là. Ça n’a surpris personne dans l’abri quand Donovan est sauté sur ce lancer », a mentionné le gérant des Giants, Gabe Kapler.

Puk (0-1) n’a pas été en mesure de garder l’avance des Athletics après s’être amené en relève à Frankie Montas, qui a retiré neuf adversaires sur des prises en sept manches de travail.

« Ça fait bizarre à dire, mais nous savions que ç’allait arriver », a indiqué le partant des Giants, Logan Webb, à propos de l’élan opportun de Solano.

Dominic Leone (3-2) a été parfait en septième manche et il a hérité de la victoire pour les Giants. Starling Marte a cogné un double en huitième face à Tyler Rogers, mais Matt Olson a été retiré sur un roulant. Jake McGee a fermé les livres en neuvième pour enregistrer un 28e sauvetage cette saison.

« Ça ressemble vraiment aux séries éliminatoires », a dit McGee à propos de cette rivalité de la baie de la Californie.

Les Giants, meneurs de la section Ouest de la Nationale, ont gagné 4-2 la série saisonnière contre les Athletics, qui tentent de rester dans la course aux séries de l’Américaine.

Samedi, le frappeur suppléant LaMonte Wade fils avait claqué une longue balle en neuvième manche pour permettre à l’équipe de San Francisco de se sauver avec une victoire de 6-5.

Selon Sportradar, les Giants sont devenus la première formation de l’histoire à obtenir pour un deuxième match de suite un circuit de la part d’un frappeur suppléant à partir de la huitième manche pour créer l’égalité ou prendre les devants.

Montas a offert une bonne performance aux Athletics alors que leurs partants n’avaient pas atteint la sixième manche lors de huit de leurs neuf dernières sorties. Il avait concédé deux points en cinq manches à sa seule autre apparition contre les Giants cette saison, le 26 juin.

« Je ne voulais pas être hué par les partisans », a affirmé Montas à propos de son duel avec Webb.

Mark Canha a donné les devants aux Athletics grâce à un simple en sixième manche aux dépens de Webb.

Webb, qui n’a pas perdu depuis le 5 mai, a permis un point, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches au monticule. Le droitier n’a pas alloué plus de deux points au cours de ses 12 derniers départs.

« Nous nous attendons à gagner ce genre de parties », a conclu Canha.