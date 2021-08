(Toronto) Un mauvais relais du joueur de deuxième but des Blue Jays Marcus Semien a permis aux Tigers de Detroit d’étirer le match et de l’emporter en manche supplémentaire, leur donnant une autre raison de célébrer le 500e circuit en carrière de Miguel Cabrera, dimanche.

Tim Wharnsby La Presse Canadienne

Des simples d’un point de Daz Cameron et Willi Castro aux dépens du releveur des Blue Jays Kirby Snead ont permis aux Tigers (60-66) d’arracher une victoire de 5-3 en 11e manche.

Les Blue Jays (64-58) ont perdu une troisième série consécutive pour la première fois en 2021.

La formation torontoise n’était qu’à un retrait d’une victoire de 2-1 en neuvième lorsque Vladimir Guerrero fils n’a pas été en mesure d’attraper le mauvais relais de Semien, après une frappe au sol de Harold Castro.

Par conséquent, Willi Castro, qui a cogné un double automatique alors que les Jays avaient deux retraits au compteur, a marqué le point égalisateur.

Les Blue Jays avaient pris une avance d’un point en huitième manche quand Lourdes Gurriel fils a frappé un simple au champ droit pour permettre à Corey Dickerson de croiser le marbre.

Un ballon-sacrifice de Jonathan Schoop en dixième a donné une avance d’un point au Tigers, mais le receveur des Jays Alejandro Kirk a répliqué avec un ballon-sacrifice à son tour pour créer l’égalité 3-3.

Cabrera a porté la marque à 1-1 en sixième en cognant un circuit en solo sur un changement de vitesse de Steven Matz.

Il est ainsi devenu le 28e joueur de l’histoire à frapper 500 circuits dans les Majeures. Cabrera n’est aussi qu’à 45 coups sûrs de la marque des 3000.

Matz a occupé le monticule pendant six manches, accordant cinq coups sûrs et le circuit de Cabrera. Il a retiré un frappeur sur des prises.

L’ancien lanceur des Blue Jays Drew Hutchison a entamé un deuxième match avec les Tigers. Il a alloué un point non mérité en troisième manche en raison d’une erreur du joueur de troisième but Jeimer Candelario sur une balle roulante de Teoscar Hernández.

Hutchison a joué quatre manches et un tiers, accordant quatre coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré Gurriel sur des prises en quatrième.