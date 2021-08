PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS

(New York) Anthony Rizzo est devenu le plus récent membre des Yankees de New York à subir un contrôle positif à la COVID-19.

Larry Fleisher Associated Press

Rizzo est le quatrième joueur des Yankees à se retrouver sur la touche en raison de la COVID-19 au cours de la dernière semaine, rejoignant en quarantaine les lanceurs Gerrit Cole et Jordan Montgomery, ainsi que le receveur Gary Sanchez.

La nouvelle a été apprise après la victoire de 5-4 des Yankees face aux Mariners de Seattle, samedi soir, a dit le gérant Aaron Boone. Rizzo a été 0-en-4 au cours de ce match.

Les Yankees ont acquis les services de Rizzo des Cubs de Chicago le 29 juillet et il a fait ses débuts avec l’équipe le lendemain à Miami. En neuf matchs avec les Yankees, il affiche une moyenne de ,281 avec trois circuits et six points produits.

Boone a indiqué que Rizzo ressentait des symptômes du coronavirus, mais se portait bien.

Cole a subi un contrôle positif lundi et Montgomery, mardi, tandis que le nom de Sanchez a été ajouté à la liste des joueurs non disponibles en raison de la COVID jeudi. Boone a indiqué que les trois joueurs se sentaient mieux.

L’éclosion chez les Yankees survient après un voyage de six matchs contre les Rays de Tampa Bay et les Marlins de Miami en Floride, là où les cas de COVID-19 connaissent une forte recrudescence.

Au moins 85 % des joueurs des Yankees sont vaccinés, ce qui leur a permis de réduire les mesures de prévention de la propagation du virus.

Rizzo, qui a déjà vaincu le cancer, avait déclaré en juin qu’il n’était pas vacciné. Boone n’a pas voulu commenter le statut de vaccination d’un joueur en particulier.

Pour remplacer Rizzo dans leur formation, les Yankees ont retiré le nom de Luke Voit de la liste des blessés. Voit a été limité à 29 matchs cette saison en raison de blessures à un genou et un muscle oblique. Il affiche une moyenne de ,241 avec trois circuits et 11 points produits.

Depuis la pause du match des étoiles, le voltigeur Aaron Judge, le troisième-but Gio Urshela, le receveur Kyle Higashioka et les releveurs Wandy Peralta et Jonathan Loaisiga ont également subi des contrôles positifs à la COVID-19.