(Toronto) Les Blue Jays de Toronto ont soumis une proposition au gouvernement fédéral afin de retourner au Rogers Centre cette saison.

La Presse Canadienne

Une porte-parole de l’équipe a précisé lundi que les Blue Jays avaient demandé l’appui du fédéral pour revenir à la maison après avoir obtenu un soutien aux niveaux municipal et provincial.

La frontière entre le Canada et les États-Unis est fermée aux voyages non essentiels jusqu’au 21 juillet, au plus tôt, en raison de la pandémie de la COVID-19.

Les joueurs de baseball franchissant la frontière depuis les États-Unis seraient susceptibles de respecter une quarantaine de 14 jours, à moins que l’équipe torontoise n’obtienne une permission des autorités fédérales de santé publique pour une exemption ou une modification à cette condition.

Ottawa a accordé à la Ligue nationale de hockey une exemption liée aux déplacements transfrontaliers pour les deux dernières rondes des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Récemment, le gouvernement fédéral a approuvé un plan qui permettra aux joueurs et au personnel d’équipes de la Ligue canadienne de football de rentrer au Canada sans se soumettre à une quarantaine complète de 14 jours.

Lundi, le gouvernement fédéral a allégé les restrictions à la frontière, permettant aux Canadiens et résidants permanents pleinement vaccinés de rentrer au pays sans devoir se soumettre à une quarantaine. Bien que cela n’aide pas les Blue Jays dans l’immédiat, il s’agit d’un signe que les choses progressent dans la bonne direction pour l’équipe après 16 mois de restrictions strictes sur les voyages.

À l’heure actuelle, les Blue Jays jouent leurs parties locales à Buffalo, dans l’État de New York, après avoir entamé leur calendrier local à Dunedin, en Floride.

Les Blue Jays avaient également dû jouer leurs matchs locaux à Buffalo l’année dernière après que le gouvernement fédéral eut rejeté une proposition visant à dispenser les équipes établies aux États-Unis de la quarantaine de 14 jours.

Le dernier match des Blue Jays au Rogers Centre a eu lieu le 29 septembre 2019. Ils avaient alors vaincu les Rays de Tampa Bay 8-3.