(New York) Le lanceur des Mariners de Seattle Hector Santiago est devenu le premier joueur à être suspendu à la suite de la répression par le Baseball majeur des substances donnant une meilleure emprise sur la balle.

Associated Press

Santiago a ainsi écopé de 10 matchs de suspension.

Michael Hill, l’ex-directeur général des Marlins de Miami maintenant vice-président senior aux opérations sur le terrain de la MLB, a annoncé la sanction deux jours après que Santiago eut été expulsé d’un match contre les White Sox de Chicago. Il a aussi écopé d’une amende dont le montant n’a pas été divulgué.

Il en a appelé de la décision auprès du conseiller spécial de la MLB, John McHale fils, et la suspension est pour l’instant en sursis, jusqu’à ce que la décision du processus d’appel soit rendue.

Santiago, un gaucher de 33 ans, en est à sa 10e saison dans le Baseball majeur, sa première avec les Mariners.

Après une modification aux règles entrée en vigueur le 21 juin, tous les lanceurs sont soumis à une inspection par les officiels pendant la rencontre. Santiago a fait l’objet de cette fouille à la conclusion de la cinquième manche.

L’arbitre en chef, Tom Hallion, a déclaré que Santiago a été expulsé pour avoir eu une substance étrangère collante dans la paume de son gant. Le lanceur prétend que ce que l’arbitre a trouvé est plutôt une combinaison de résine et de sueur.

Santiago a amorcé la saison au niveau AAA et a effectué ses débuts avec les Mariners le 1er juin. Il a une fiche de 1-1 et une moyenne de points mérités de 2,65 en neuf matchs.

Les Mariners ne pourront pas le remplacer au sein de leur formation de 26 joueurs pendant sa suspension, si elle est maintenue.

Les dirigeants du Baseball majeur, inquiets de la production offensive, au plus bas depuis 50 ans, ont pour la première fois parlé de faire observer sans réserve les règles concernant les produits permettant d’avoir une meilleure emprise sur la balle. Le commissaire Rob Manfred a annoncé le 15 juin que six jours plus tard, les lanceurs seraient soumis à cette nouvelle règle.

Depuis le 3 juin, le nombre de rotations effectuées par les balles sur les différents lancers est en déclin.