(Los Angeles) Zach Davies et trois releveurs ont conjugué leurs efforts pour réussir le septième match sans point ni coup sûr de la saison, jeudi soir, dans une victoire de 4-0 des Cubs de Chicago face aux Dodgers de Los Angeles.

La Presse Canadienne

Cet exploit a permis d’égaler le record du plus grand nombre de matchs sans point ni coup sûr en une saison depuis 1900.

Les Dodgers ont soutiré huit buts sur balles, dont au moins un de la part de chaque lanceur des Cubs, mais n’ont pas réussi à placer d’autres coureurs sur les sentiers.

Davies (5-3) a donné cinq buts sur balles et il a effectué 94 lancers pour conclure six manches, à son 16e départ de sa première saison avec les Cubs.

Les releveurs Ryan Tepera et Andrew Chafin ont tous les deux alloué un but sur balles lors de leur manche de travail, mais les champions en titre de la Série mondiale n’ont pas pu en profiter.

Craig Kimbrel a ensuite amorcé la neuvième manche et accordant un but sur balles à Chris Taylor, mais le stoppeur des Cubs a retiré au bâton Cody Bellinger, Albert Pujols et le frappeur suppléant Will Smith.

Il s’agissait du 17e match sans point ni coup sûr de l’histoire des Cubs, mais un premier avec l’aide de plusieurs lanceurs.