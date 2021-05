(Dunedin) Travis Bergen a concédé trois buts sur balles consécutifs avec les buts remplis et deux retraits en neuvième manche, ce qui a permis aux Rays de Tampa Bay de l’emporter 6-4 contre les Blue Jays de Toronto, dimanche.

Mark Didtler

Associated Press

Austin Meadows, Manuel Margot et Mike Brosseau ont soutiré des buts sur balles, orientant les Rays vers un gain de suite.

Tyler Chatwood (0-1) avait déjà accordé deux buts sur balles, en neuvième.

Les Jays ont amorcé la neuvième en avance 4-2. Après un but sur balles et un simple pour amorcer la manche, Brett Phillips a frappé un simple d’un point. Chatwood a retiré Randy Arozarena sur une chandelle, avant de concéder un but sur balles à Yandy Díaz pour remplir les buts.

Bergen s’est amené au monticule, puis Meadows lui a soutiré un but sur balles pour créer l’égalité. Il a cogné trois fausses balles une fois le compte à 3 et 2.

Margot permis aux Rays de prendre les devants avec un but sur balles en cinq lancers et Brosseau s’est rendu au premier coussin après quatre balles d’affilée, pour porter le compte à 6-4.

« Nos joueurs ont fait un excellent travail pour lui rendre la tâche difficile, a mentionné le gérant des Rays, Kevin Cash. La présence au bâton d’Austin Meadows était tout simplement incroyable. »

Seul Marcus Semien a réussi à se rendre sur les sentiers en fin de neuvième pour les Blue Jays, mais il n’a pu aller plus loin que le premier coussin.

Josh Fleming (4-3) a accordé quatre points et huit coups sûrs en six manches. J. P. Feyereisen a fermé les livres en neuvième, décrochant le sauvetage.

Randal Grichuk a claqué un circuit de deux points, mais les Jays ont perdu un cinquième match de suite.

PHOTO MIKE CARLSON, AP Randal Grichuk

« Nous devons continuer à jouer, a résumé le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, après avoir eu une discussion avec ses joueurs.

« Ils sont frustrés, c’est certain, ce sont des défaites difficiles à encaisser. Je crois que nous en sommes à quatre défaites cruelles de suite. »

Francisco Mejía a cogné un circuit pour les Rays.

Hyun-Jin Ryu a donné deux points et huit coups sûrs en six manches et deux tiers.

Les Rays ont pris les devants 2-1 en cinquième grâce au circuit solo de Mejía.

Teoscar Hernández a réussi un circuit solo en quatrième, avant de créer l’égalité 2-2 avec un simple en cinquième. Il a amassé cinq circuits et 22 points produits en 22 matchs depuis la fin de son temps passé sur la liste des joueurs à l’écart en raison de la COVID-19.

Les Blue Jays disputeront un dernier match à Dunedin lundi, à nouveau contre les Rays.

Toronto aura ensuite un autre domicile temporaire, via un retour à Buffalo.