(New York) Le joueur d’avant-champ Rougned Odor est passé des Rangers du Texas aux Yankees de New York, mardi, en retour des espoirs au champ extérieur Antonio Cabello et Josh Stowers.

Associated Press

Odor, qui est âgé de 27 ans, a été écarté de la formation partante des Rangers lors de leur match d’ouverture à domicile, et il a été désigné pour assignation le 1er avril. Il frappe du côté gauche, alors que les Yankees alignent essentiellement des frappeurs droitiers.

Odor est un joueur de deuxième but qui a aussi joué au troisième coussin pendant le camp d’entraînement.

Il doit empocher 12 millions US au cours des deux prochaines campagnes, les dernières de son contrat de six ans et 49,5 millions. Les Rangers verseront d’ailleurs un montant d’argent aux Yankees pour couvrir l’essentiel du salaire d’Odor.

Odor présente une moyenne au bâton de ,237 avec 146 circuits et 458 points produits en sept saisons en carrière dans le Baseball majeur. Il a cependant frappé pour ,167 avec 10 longues balles et 30 points produits au cours de la saison 2020, qui a été écourtée par la pandémie de coronavirus.