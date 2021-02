Albert Pujols en est à la dernière année de son contrat de 10 ans et 240 millions US avec les Angels de Los Angeles.

(Anaheim) Albert Pujols s’est réveillé en sursaut après une sieste lundi en Arizona, en constatant que des centaines de messages avaient été laissés sur son cellulaire.

Pendant qu’il dormait, la femme du frappeur de puissance des Angels de Los Angeles, Deidre, a publié un message de remerciement sur Instagram au sujet de son mari qui a été interprété par plusieurs comme étant une annonce de la retraite de Pujols après la présente saison — sa 21e dans les Ligues majeures.

« Hey, c’est la vie aujourd’hui avec les réseaux sociaux, a déclaré Pujols samedi en riant. C’est triste que tout le monde y ait cru. »

Le vétéran âgé de 41 ans a rapidement rappelé ce qu’il dit depuis des mois : il n’a toujours pas décidé s’il continuera sa carrière après la conclusion de son contrat de 10 ans et 240 millions US avec les Angels cet automne. De plus, il ne fera aucune annonce à ce sujet avant la conclusion de la prochaine campagne.

« Je crois que notre organisation, nos amis, les gens qui ont suivi ma carrière depuis 21 ans méritent mieux qu’un simple message laissé sur Instagram », a confié Pujols à l’occasion de son premier entretien du camp d’entraînement printanier.

« Tout ça a pris des dimensions disproportionnées. Je n’y pense même pas. Je me concentre sur la prochaine saison, sur ma santé, et je veux que cette équipe gagne cette année. C’est tout. Si j’ai l’impression que c’est terminé à la fin de la saison, alors je l’annoncerai et je rentrerai chez moi. Mais je n’y pense toujours pas. »