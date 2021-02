(San Diego) Fernando Tatis Jr. a accepté une entente de 14 saisons d’une valeur globale de 340 millions de dollars US qui gardera l’électrisant joueur d’arrêt-court avec les Padres de San Diego jusqu’à l’âge de 35 ans, selon deux personnes au fait de la situation.

Bernie Wilson

Associated Press

Ces deux personnes se sont confiées à l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat, mercredi soir, car l’entente n’avait pas été annoncée.

Il s’agira du plus long contrat dans l’histoire du Baseball majeur. Giancarlo Stanton, maintenant avec les Yankees de New York, avait paraphé une entente de 13 ans et 325 M$ avec les Marlins de Miami en 2015. En 2019, Bryce Harper a accepté un contrat de même durée, évalué à 330 millions US avec les Phillies de Philadelphie.

En terme de dollars, le contrat le plus lucratif demeure celui accordé par les Angels de Los Angeles à Mike Trout en 2019, soit 426,5 millions US pour 12 ans.

Âgé de 22 ans, Tatis est devenu une super-vedette en moins de deux saisons complètes avec les Padres. En 2020, il a aidé San Diego à mettre fin à une disette de 13 ans sans participer aux séries éliminatoires.

Les Padres ont d’abord éliminé les Cardinals de St. Louis avant de subir un balayage face aux Dodgers de Los Angeles en série de section de la Ligue nationale.

Les Padres ont promu Tatis Jr. dans les Ligues majeures lors du match d’ouverture de 2019, laissant passer l’opportunité de retarder de quelques semaines son accès à l’autonomie.

Tatis fils compte deux années de service et aurait été admissible à l’arbitrage salarial pour la première fois après la saison 2021.

Tatis est le fils d’un ancien joueur de troisième but du même nom qui a évolué dans les Ligues majeures. Il est originaire de San Pedro de Macoris, en République dominicaine, une ville surnommée le « Berceau des arrêts-courts ».

Tatis attire l’attention à cause de son sens du spectaculaire, de son sourire, de ses mèches blondes qui sortent de sa casquette, son uniforme rarement immaculé en raison de son style combatif et ses pas de danse dans l’abri des joueurs après ses coups de circuit.

Avant la saison 2019, les Padres avaient accordé un contrat de 10 ans et 300 millions au puissant cogneur Manny Machado.