La saison dernière, Jay Bruce a récolté six circuits et 14 points produits avec les Phillies de Philadelphie, en 32 matchs.

(New York) Le voltigeur Jay Bruce a accepté une entente des ligues mineures avec les Yankees de New York, samedi.

Il va essayer de mériter un poste lors du camp d’entraînement.

Frappeur gaucher de 33 ans, il pourrait être un atout dans un club où on s’élance surtout de la droite.

Au champ extérieur des Yankees se trouvent au centre Aaron Hicks, ambidextre, et dans la droite Aaron Judge, un frappeur droitier.

Clint Frazier, également frappeur droitier, est le favori pour patrouiller le champ gauche.

Michael Tauchman et Tyler Wade frappent de la gauche, mais ils devraient jouer comme réservistes.

Joueur étoile en trois occasions, il totalise 318 longues balles et 948 points produits.

En 13 ans dans les majeures, on l’a vu aussi avec Cincinnati (2008-15), les Mets de New York (2016-18), Cleveland (2018) et Seattle (2019).