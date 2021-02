(New York) Le Baseball majeur et l’Association des joueurs en sont venus à une entente concernant les protocoles de santé pour la saison 2021, lundi.

Ronald Blum

Associated Press

Cet accord fait en sorte que les programmes doubles de sept manches et le coureur au deuxième coussin en manches supplémentaires seront de retour pour une deuxième saison consécutive.

Cette entente n’inclut toutefois pas l’ajout du frappeur désigné dans la Nationale ou l’augmentation du nombre d’équipes en séries. L’an dernier, 16 formations avaient pris part aux éliminatoires plutôt que 10. Le Baseball majeur a proposé d’élargir le format des séries à 14 équipes, mais il a retiré cette idée en janvier.

Lors de la dernière saison, l’augmentation du nombre d’équipes en séries ne s’est matérialisée que quelques heures avant le premier lancer de la campagne.

L’an dernier, 78 matchs ont nécessité des manches supplémentaires et les deux plus longues parties se sont conclues en 13e manche. Chaque saison depuis 1901 avait vu au moins un match de 15 manches ou plus.

La pandémie de COVID-19 a forcé la remise de 45 matchs et seulement deux d’entre eux n’ont pas été repris. Pour rattraper les parties perdues, il y a eu 56 programmes doubles, soit le plus haut total depuis 1984.

L’accord inclut un traçage de contacts plus sophistiqué, qui comprend l’utilisation de la technologie, et plus de règles sur le comportement à avoir pour se conformer aux nouveaux protocoles liés à la COVID-19.

Les camps printaniers s’amorceront le 17 février et la saison commencera le 1er avril. La semaine dernière, l’Association des joueurs a rejeté une proposition du Baseball majeur visant à retarder le début des camps et de la saison. Ce plan aurait réduit le calendrier à 154 matchs plutôt que 162.

Le début de la dernière saison a été reporté du 26 mars au 23 juillet en raison de la pandémie. Le calendrier de chaque équipe avait été réduit à 60 parties.