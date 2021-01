(New York) Les Yankees de New York ont accordé un contrat de six ans d’une valeur de 90 millions US au champion frappeur de la Ligue américaine DJ LeMahieu, mercredi, et consenti 11 millions au lanceur droitier Corey Kluber pour faire son acquisition.

Ronald Blum

Associated Press

Les Yankees ont aussi embauché le spécialiste de la balle sous-marine Darren O’Day pour une saison et 2,5 millions.

PHOTO MICHAEL WYKE, AP Darren O’Day

À la suite de ces signatures, qui s’ajoutent à la transaction conclue dimanche avec les Pirates de Pittsburgh qui a amené le droitier Jameson Taillon à New York, les Yankees ont réalisé plusieurs des objectifs qu’ils s’étaient fixés après l’élimination de l’équipe contre les Rays de Tampa Bay lors des dernières séries éliminatoires.

LeMahieu, qui aura 33 ans en juillet, est devenu le premier joueur de l’histoire à avoir gagné le championnat des frappeurs dans les deux ligues. Le joueur de deuxième but a remporté le titre de champion dans la Ligue américaine la saison dernière, avec une moyenne au bâton de ,364. Il avait mérité ce titre dans la Ligue nationale en 2016, alors qu’il évoluait avec les Rockies du Colorado.

Invité trois fois au match des étoiles, LeMahieu s’était joint aux Yankees en janvier 2019 après avoir paraphé une entente de 24 millions pour deux saisons.

Lors du calendrier condensé de 2020, il a frappé 10 coups de circuit et obtenu 27 points produits, après avoir présenté une moyenne au bâton de ,327 avec 26 longues balles et 102 points produits à sa première saison à New York.

LeMahieu a entamé sa carrière dans les Majeures en 2011 avec les Cubs de Chicago, avant d’être échangé aux Rockies. Le récipiendaire de trois Gants d’or a maintenu une moyenne au bâton de ,305, avec 85 circuits et 478 points produits en 10 saisons.

Kluber, qui a remporté le trophée Cy Young dans l’Américaine en 2014 et 2017, a remporté 56 parties entre 2016 et 2018 avec les Indians de Cleveland. Il a toutefois raté la majeure partie de la saison 2019 en raison d’une blessure.

PHOTO TONY GUTIERREZ, AP Corey Kluber

Échangé à la fin de la saison aux Rangers du Texas, Kluber s’est déchiré un muscle de l’épaule droite à sa première partie avec l’équipe, le 26 juillet, ce qui a mis fin à sa saison après seulement une manche.

Kluber, qui aura 35 ans le 10 avril, a aussi été nommé trois fois sur l’équipe d’étoiles, il a maintenu une fiche de 98-58, une moyenne de points mérités de 3,16 en 10 saisons, dont ses neuf premières avec les Indians.

Il se joint à un groupe de lanceurs des Yankees mené par Gerrit Cole, dont devraient aussi faire partie Deivi García, le gaucher Jordan Montgomery et Taillon.

Un vétéran de 13 saisons au Baseball majeur, O’Day a maintenu moyenne de points mérités de 2,51, avec 600 retraits au bâton et 158 buts sur balles en 576 2/3 manches en carrière.

Il remplacera Adam Ottavino, que les Yankees ont cédé aux Red Sox de Boston lundi afin de réduire leur masse salariale de 7,15 millions.

L’entente comprend des clauses d’options à la discrétion des deux parties pour la saison 2022. Elle sera officialisée si les examens médicaux s’avèrent concluants.